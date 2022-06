Festivals et événements -- Saison printemps-été 2022 - Le gouvernement du Québec octroie 290 000 $ au festival Eurêka!

MONTRÉAL, le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer une aide financière de 290 000 $ pour le festival Eurêka!, qui se déroulera à Montréal du 10 au 12 juin 2022.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, et la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Se déroulant sur l'île Sainte-Hélène, le festival Eurêka! a pour thème cette année « L'eau dans tous ses états ». Jeunes et adultes sont invités à participer à une centaine d'activités interactives gratuites, dont des conférences, des ateliers pratiques et des spectacles.

Citations :

« J'ai travaillé pendant longtemps dans le domaine de l'eau, toujours avec la volonté de donner aux citoyens un accès aux berges et de valoriser notre fleuve et ses industries. Aujourd'hui, je suis très fière de soutenir le festival Eurêka!, qui effectue un véritable travail de sensibilisation et de vulgarisation sur le thème de l'eau. Avec sa programmation riche et accessible à un vaste public, le festival Eurêka! s'inscrit de façon originale dans l'offre culturelle de Montréal. Bravo aux organisateurs de cet événement qui contribue au rayonnement de la métropole comme de notre industrie maritime! »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Célébrer la science et promouvoir l'innovation : voilà des objectifs qui amèneront les jeunes et les moins jeunes à opter pour des carrières scientifiques. Le festival Eurêka! est une véritable fête des sciences interactive, qui contribue à inspirer les scientifiques de demain et à créer un Québec encore plus innovant! »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« C'est une priorité de notre gouvernement de soutenir des initiatives qui font briller les acteurs de notre industrie événementielle et qui promettent de belles découvertes. Le festival Eurêka! fait partie de ces événements. Il réunit les familles autour d'une même passion : la science. En plus d'offrir une expérience hors de l'ordinaire à ses visiteurs, le Festival contribue à diversifier l'offre touristique de Montréal et participe à la renommée du Québec comme destination de choix. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à l'événement en lui accordant une somme de 100 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Le ministère de l'Économie et de l'Innovation accorde au festival Eurêka! un montant de 100 000 $ par l'entremise du programme NovaScience.

Le ministère du Tourisme attribue à l'événement 90 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

