Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - Le gouvernement du Québec accorde 81 000 $ au Festif! de Baie-Saint-Paul

QUÉBEC, le 19 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier au 10e Festif! de Baie-Saint-Paul, qui se déroulera jusqu'au 21 juillet prochain.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière totalisant 81 000 $ pour soutenir cet événement.

En tant que rendez-vous incontournable de la saison estivale de Charlevoix, le 10e Festif! de Baie-Saint-Paul propose un programme original et de qualité qui saura plaire aux milliers de festivaliers. Sa formule offre une proximité accrue aux artistes en raison de ses sites inusités, en plus de promouvoir une politique ambitieuse de développement durable et de mettre en valeur les produits du terroir.

Pour soutenir la réalisation de cet événement, le ministère du Tourisme consent une aide financière de 56 000 $ provenant du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques. De plus, dans le cadre de l'Entente de partenariat pour le développement de l'offre touristique et événementielle de Charlevoix, une somme de 25 000 $ est accordée. Cette entente regroupe quatre partenaires, dont le Secrétariat à la Capitale-Nationale, Tourisme Charlevoix, la MRC de Charlevoix et la MRC de Charlevoix-Est.

Citations :

« Le Festif! de Baie-Saint-Paul constitue un événement coloré et convivial qui contribue au dynamisme de la magnifique région de Charlevoix. C'est donc avec beaucoup de fierté que votre gouvernement soutient cette initiative, qui génère d'importantes retombées économiques et touristiques dans la région en la rendant toujours plus vivante et attrayante. C'est grâce à de telles initiatives créatives que Baie-Saint-Paul est aujourd'hui reconnue en tant que destination touristique de premier choix. J'invite d'ailleurs les visiteurs à prolonger leur séjour dans les environs afin de découvrir la beauté des paysages et la variété des activités proposées. Ils seront assurément charmés par cette région, qui ne cesse de surprendre, et par l'accueil chaleureux de sa population locale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Depuis maintenant dix ans, le Festif! de Baie-Saint-Paul fait vibrer les festivaliers au rythme d'artistes renommés et de la relève. Ce rassemblement permet de diversifier l'offre culturelle de Charlevoix, en plus de générer des retombées économiques pour la région. J'invite tous les amoureux de la musique à prendre part à cette expérience unique. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le Festif! de Baie-Saint-Paul est un incontournable pour la région de Charlevoix. D'année en année, ce festival gagne en popularité et en notoriété, et c'est une grande fierté pour moi de contribuer à un événement qui met ainsi en valeur notre territoire. J'invite les gens à y prendre part et à vivre une expérience plaisante à tous les niveaux : culturel, gastronomique et touristique. Il va sans dire que cette 10e édition propose un programme de qualité qui saura satisfaire petits et grands. Félicitations aux organisateurs pour cette belle réussite! »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

Liens connexes :

www.quebec.ca/fierpartenaire

www.scn.gouv.qc.ca/soutien-financier/fonds-de-developpement-economique-de-la-region-de-la-capitale-nationale

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company/tourismequ%C3%A9bec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Raphaël Melançon, Directeur des communications et attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 418 528-8063, Courriel : raphael.melancon@tourisme.gouv.qc.ca; Amélie Paquet, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 418 643-2112; Vicky Plourde, Attachée politique et responsable des communications, Bureau de la députée Émilie Foster, Tél. : 418 827-5115; Renseignements : Virginie Rompré, Coordonnatrice des affaires publiques et des stratégies, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3493; Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, Tél. : 418 646-6777, poste 30274

Related Links

http://www.scn.gouv.qc.ca/