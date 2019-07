Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - Le gouvernement du Québec accorde 154 000 $ au festival Zoofest

MONTRÉAL, le 15 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui au festival Zoofest, qui se déroule jusqu'au 27 juillet à Montréal.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 154 000 $ pour soutenir cette importante manifestation culturelle.

Événement reconnu chez les artistes de la relève, le festival Zoofest est une occasion hors du commun pour ceux qui veulent présenter du nouveau matériel ou se faire connaître dans le milieu des arts de la scène.

Pour la réalisation du festival, le ministère du Tourisme octroie une somme de 89 000 $ par l'entremise du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation verse de son côté une aide financière de 50 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole. Enfin, la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde une aide financière de 15 000 $ dans le cadre de son programme Aide à la diffusion en variétés.

Citations :

« Votre gouvernement est fier de soutenir le Zoofest, un événement qui permet de révéler de véritables talents. C'est grâce à ces initiatives novatrices, qui font la promotion de nos artistes, que nous pouvons compter sur une offre touristique de plus en plus variée et dynamique. J'invite tous les amateurs d'humour, de théâtre et d'improvisation à venir faire un tour à ce festival hors de l'ordinaire. Il s'agit aussi du moment idéal pour s'aventurer dans notre métropole et ses alentours pour en découvrir les nombreux attraits touristiques et la grande variété d'activités. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Par son caractère novateur, le Zoofest offre à des artistes émergents et établis une vitrine exceptionnelle pour expérimenter de nouveaux concepts artistiques ou encore pour présenter du matériel inédit à un public friand de nouveautés. Le gouvernement du Québec est fier de contribuer à cet événement qui permet à la métropole de se distinguer en tant que pôle de création et de diffusion des arts de la scène. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Manifestation culturelle incontournable, le Zoofest est synonyme de découvertes et d'authenticité. À coup sûr, son offre culturelle unique séduira une fois de plus les Québécois cet été. Véritable vitrine pour la relève des arts de la scène, cet événement met en lumière les talents émergents d'ici et d'ailleurs, en plus de favoriser l'accès à la culture, particulièrement chez les jeunes. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

