Festivals et événements : saison hiver-printemps 2022-2023 - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de près de 720 000 $ à la Conférence internationale des arts de la scène

QUÉBEC, le 8 nov. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 719 460 $ à la Conférence internationale des arts de la scène, pour l'organisation de la Biennale CINARS qui se déroule jusqu'au 12 novembre.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cette 20e édition de la Biennale CINARS réunit à Montréal plus de 1900 professionnelles et professionnels de 54 pays différents. Elle offre une vitrine exceptionnelle pour les milieux de la danse, du théâtre, de la musique, du cirque et des arts multidisciplinaires, et contribue à faire de Montréal un pôle important dans le domaine des arts de la scène. Les rencontres qu'elle provoque entre les diffuseurs et les artistes permettent aux compagnies artistiques de percer les marchés étrangers et de partir en tournée partout dans le monde.

Citations

« La Biennale CINARS a démontré son importance dans le domaine de la diffusion nationale et internationale des arts de la scène d'ici. Je salue le succès de cette initiative qui non seulement est porteuse de retombées économiques substantielles pour les compagnies artistiques québécoises et ses artisans et artisanes, mais aussi contribue à faire rayonner la culture québécoise à l'international. Je souhaite la bienvenue aux participants et participantes de partout dans le monde qui sont venus découvrir ce que le Québec fait de mieux en arts de la scène et je souhaite à toutes et tous des échanges riches et fructueux. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« La Biennale CINARS est une tribune internationale pour le secteur des arts de la scène montréalais. Cet événement d'affaires d'envergure sert de tremplin aux organismes de création et de production d'ici et fait rayonner la métropole à travers le monde. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

En 2022-2023, le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, a accordé à la Conférence internationale des arts de la scène, pour l'ensemble de ses activités incluant l'organisation de la Biennale CINARS, la somme de 609 460 $.

Le ministère de la Culture et des Communications octroie à la Biennale CINARS, une aide de 50 000 $ dans le cadre du programme Appel de projets pour l'invitation à des diffuseurs et programmateurs hors Québec.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la réalisation de la Biennale CINARS en lui accordant une somme de 60 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Liens connexes

Société de développement des entreprises culturelles

Ministère de la Culture et des Communications

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Médias sociaux

Société de développement des entreprises culturelles

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram



Ministère de la Culture et des Communications

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

LinkedIn



Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Facebook

Twitter

LinkedIn

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Sources : Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, 819 598-2072, [email protected]; Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 418 691-5650, [email protected]