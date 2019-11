Festivals et événements - Saison hiver-printemps 2019-2020 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 1,3 M$ au Carnaval de Québec

QUÉBEC, le 28 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui au Carnaval de Québec, qui se déroulera dans la Capitale-Nationale du 7 au 16 février prochains.

Le député de Montmorency, M. Jean-François Simard, a annoncé aujourd'hui, au nom de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, l'attribution d'une aide financière de 1 356 000 $ pour soutenir cet événement majeur.

Toujours dans un esprit de nouveauté, le 66e Carnaval de Québec propose aux nombreux festivaliers diverses activités pour profiter des joies de l'hiver.

Pour soutenir sa réalisation, le ministère du Tourisme attribue une somme de 706 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Le Secrétariat à la Capitale-Nationale verse de son côté une aide financière de 650 000 $ provenant du Programme d'appui aux actions régionales (PAAR).

Citations :

« Le Carnaval de Québec est un événement rassembleur et incontournable qui fait la fierté de notre capitale nationale. En plus de contribuer au rayonnement de notre ville et même de notre région à travers le monde, ce grand rassemblement hivernal réjouit petits et grands depuis déjà 66 ans. Je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs, les artisans et les milliers de bénévoles qui font de ce rendez-vous québécois un véritable succès, d'année en année. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« C'est avec fierté que votre gouvernement soutient un événement de calibre international comme le Carnaval de Québec, qui accueille pour une 66e année consécutive des milliers de "carnavaleux" venus de partout à travers le monde pour célébrer les joies de l'hiver dans une ambiance festive et chaleureuse. Le tourisme est un moteur important de l'économie québécoise, et cet événement hivernal phare, profondément ancré dans nos traditions, contribue pendant ses dix jours de festivités à générer d'importantes retombées économiques pour la Capitale-Nationale et le Québec. J'invite d'ailleurs les visiteurs d'ici et d'ailleurs qui participeront aux différentes activités à profiter de leur passage pour découvrir les nombreux attraits de la magnifique ville de Québec et des environs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

