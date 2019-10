Festivals et événements - Saison été-automne 2019 - Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le 35e Festival international de la poésie

QUÉBEC, le 4 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui au 35e Festival international de la poésie, qui se déroule à Trois-Rivières jusqu'au 13 octobre prochain.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, en collaboration avec le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière totalisant 221 010 $ pour soutenir cet événement culturel.

Le Festival international de la poésie permet aux poètes amateurs et professionnels de faire valoir leur art et leur talent lors de différents concours. Il s'agit d'une occasion unique pour découvrir les textes d'artistes en provenance de tous les continents.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde une somme de 134 010 $ dans le cadre du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux. Le ministère du Tourisme attribue quant à lui un montant de 87 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Citations :

« Le Festival international de la poésie offre à tous une occasion privilégiée de poser un regard inusité sur le monde et de célébrer la créativité. Pour les artisans de cet art littéraire, ce rendez-vous automnal est une opportunité rare et précieuse de partager leurs œuvres et leur passion avec le public. Cette grande fête de la langue française met en valeur le talent des poètes d'ici et d'ailleurs en plus d'enrichir et diversifier l'offre culturelle québécoise.»

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Votre gouvernement est très fier de soutenir le Festival international de la poésie, qui contribue au rayonnement international du Québec, de la Mauricie et de la ville de Trois-Rivières, reconnue comme la capitale de la poésie. En attirant en grand nombre les amateurs de poésie du Québec et de l'étranger, cet événement rassembleur permet de diversifier l'offre touristique du Québec et de générer d'importantes retombées économiques pour la région. J'invite d'ailleurs les festivaliers à prolonger leur séjour afin de découvrir les nombreuses richesses des environs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Je me réjouis de l'aide financière apportée par votre gouvernement au Festival international de la poésie, un rendez-vous d'importance qui contribue de façon originale au dynamisme de la ville de Trois-Rivières et de la région de la Mauricie. Je souhaite saluer le travail remarquable de toutes les personnes qui font de cette activité un vif succès! »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

