Festivals et événements : saison automne-hiver 2022 - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 335 000 $ aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal

QUÉBEC, le 17 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 335 000 $ aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM), qui se déroulent jusqu'au 27 novembre. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis 25 ans, ce rassemblement d'envergure présente des documentaires, d'ici et d'ailleurs, d'artistes établis et de cinéastes émergents. Le festival et son forum favorisent la reconnaissance de l'industrie québécoise dans ce domaine et font la promotion du documentaire local en langue française. Les RIDM constituent l'une des plus importantes plateformes de diffusion de ce genre en Amérique du Nord.

Pour souligner son quart de siècle, les RIDM proposent une programmation impressionnante composée, entre autres, d'une sélection internationale de plus de 130 films, dont Rewind & Play, réalisé avec le soutien du Consulat général de France à Québec et présenté en ouverture. D'autres activités sont également organisées, notamment dans le cadre du volet Doc-à-doc : 25 ans de rencontres. Les soirées festives sont de retour et animeront le Quartier Général des RIDM avec des performances et des concerts gratuits.

« Les RIDM permettent d'accroître la diffusion d'œuvres originales qui exposent les enjeux de notre société. En plus d'offrir une tribune à notre relève artistique, les RIDM contribuent à démocratiser le documentaire. Grâce à ces rencontres, le public peut découvrir des œuvres essentielles à la transmission de la culture et du savoir. Leur rôle éducatif auprès des élèves de tous les ordres d'enseignement mérite également d'être souligné. Je salue la longévité des RIDM et je souhaite à tous les visiteurs et visiteuses une 25eédition riche en surprises et en découvertes. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Le gouvernement du Québec contribue au rayonnement de notre métropole en soutenant nos industries culturelles et les événements porteurs de retombées. Les RIDM contribuent à la notoriété de Montréal dans le créneau du cinéma et renforcent sa position dans le circuit des événements à portée internationale. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

