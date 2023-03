Festivals et événements : saison automne-hiver 2022-2023 - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de plus de 100 000 $ au Salon du livre de Trois-Rivières

QUÉBEC, le 24 mars 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce qu'une aide financière de 107 000 $ est accordée au Salon du livre de Trois-Rivières (SLTR) qui se déroule jusqu'au 26 mars.

Le Salon du livre de Trois-Rivières est un événement majeur qui participe au rayonnement des auteurs et auteures ainsi que de toute l'industrie du livre dans la région de la Mauricie. Pour sa 35e édition, le Salon se tiendra sous le thème Sans frontière. La programmation proposée mettra donc de l'avant une diversité de styles et d'univers littéraires. Cette thématique transparait également dans le choix du président d'honneur cette année, M. Stanley Péan. Une foule d'activités sont mises de l'avant afin de permettre au public de rencontrer les intervenants de l'industrie du livre. Parmi elles, le circuit urbain Chapitre audio, en association avec le Living Lab d'innovation en culture et littérature.

Citations

« Le Salon du livre de Trois-Rivières permet aux acteurs de l'industrie littéraire québécoise de rencontrer le public. Il célèbre le travail des auteurs et des illustrateurs d'ici, leur diversité et leur importance essentielles pour notre culture. Les activités proposées sauront plaire à toute la famille. Je me réjouis de l'appui fidèle de notre gouvernement à cet événement et je souligne aussi le rôle clé du Salon auprès des jeunes et des groupes scolaires. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Comme ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières, je suis heureux de souligner la tenue du 35e SLTR qui permet à la littérature et à ses acteurs de se retrouver quelques jours. J'invite les amateurs de lecture de partout au Québec à venir découvrir notre belle ville et en profiter pour partir à la découverte de la créativité et du génie des auteurs qui se sont donné rendez-vous dans notre belle région. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

« Initier les jeunes aux plaisirs de la lecture est une priorité pour notre gouvernement et le SLTR est un allié précieux pour y arriver. Le livre, c'est une porte ouverte sur le monde qui nous entoure. J'espère que les enfants de la région de Trois-Rivières seront nombreux à participer aux activités qui permettront aux visiteurs de découvrir une foule d'auteurs de tous les horizons. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications, adjoint parlementaire du ministre responsable de la Jeunesse

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Salon la somme de 65 000 $ par le biais du programme d'aide aux salons du livre.

Le Secrétariat à la Jeunesse participe à la tenue de cet événement grâce à une aide de 42 000 $ découlant du projet « Lis-moi le Québec » de l'Association québécoise des salons du livre, financé dans le cadre du Plan d'action jeunesse 2021-2024 qui vise à soutenir et à développer la pratique d'activités culturelles liées à la lecture chez les jeunes de 12 à 29 ans.

Liens connexes

