Festivals et événements : interruption du projet d'événement-test

QUÉBEC, le 18 août 2021 /CNW Telbec/ - Considérant la récente évolution de la situation épidémiologique au Québec, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, a annoncé aujourd'hui la décision de ne pas poursuivre le projet d'événement-test prévu au début de l'automne à Québec.

Rappelons que le 19 juillet 2021, la ministre avait confirmé l'intention du ministère du Tourisme de procéder à un événement-test prenant la forme de deux spectacles, soit un à l'extérieur et un en salle. Ces spectacles visaient l'obtention de données probantes permettant d'accompagner encore davantage la reprise entière et sécuritaire des festivals et des événements. L'Université Laval avait reçu le mandat d'élaborer le protocole de recherche à cet effet.

Le souhait était de tenir les spectacles prévus dans des conditions se rapprochant le plus possible de la situation prépandémique, afin d'outiller adéquatement les promoteurs de festivals et d'événements.

Or, en regard de la situation épidémiologique actuelle et de la montée appréhendée des cas de la COVID-19 associés au variant Delta, il a été jugé plus avisé de mettre un terme au projet d'événement-test.

En conséquence de cette décision, le Ministère a mis fin au mandat confié à l'Université Laval pour l'élaboration du protocole de recherche, tel que le prévoyait l'entente signée avec l'établissement universitaire. Les deux appels d'offres lancés pour sélectionner les prestataires responsables de l'organisation des spectacles sont également annulés.

Citation :

« Avec une quatrième vague qui prend de l'élan et la menace toujours plus présente du variant Delta, les conditions ne sont plus réunies pour poursuivre le projet d'événement-test. En prenant la décision dès maintenant d'y mettre fin, nous agissons de façon responsable afin de protéger la santé de la population et de gérer efficacement les finances publiques. Nous allons continuer de travailler avec nos promoteurs de festivals et d'événements et la santé publique afin d'assurer une relance sécuritaire de l'activité événementielle au Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

