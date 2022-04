Festivals et événements de la saison printemps-été 2022 - Le gouvernement du Québec octroie près de 550 000 $ aux Rendez-vous Québec Cinéma

QUÉBEC, le 20 avril 2022 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, annoncent qu'une aide financière de 548 000 $ est octroyée aux Rendez-vous Québec Cinéma qui se déroulent du 20 au 30 avril.

Depuis 1982, les Rendez-vous Québec Cinéma célèbrent le cinéma québécois. Cette année, quelque 300 films de tous les genres, dont de nombreuses premières, sont proposés tant en ligne qu'en salle, entre autres à BAnQ Vieux-Montréal, à la Cinémathèque québécoise, au Cinéma Cineplex Odeon Quartier Latin ainsi qu'au Monument-National. Grâce à la plateforme en ligne, des cinéphiles de tout le Québec pourront profiter de la programmation du festival.

Citations

« Les Rendez-vous Québec Cinéma, comme bien d'autres festivals et événements ayant lieu dans la métropole, enrichissent l'expérience touristique des visiteurs et font partie intégrante de la vie culturelle et événementielle de Montréal. Avec sa formule hybride, les Rendez-vous Québec Cinéma permettent à encore plus de cinéphiles d'y participer et à nos artisans de l'industrie cinématographique d'y présenter leurs œuvres. Voilà une belle occasion pour les festivaliers de découvrir et d'encourager des artistes de chez nous. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Les Rendez-vous Québec Cinéma sont une occasion privilégiée de souligner l'importance du septième art dans notre culture et notre histoire. Je salue la longévité de ce rendez-vous qui met en valeur le talent de nos créateurs, contribuant année après année au dynamisme de notre industrie cinématographique. Je convie tous les Québécois à retrouver le bonheur de fréquenter nos lieux de diffusion ou de profiter de la plateforme en ligne pour découvrir une programmation riche qui saura en mettre plein la vue. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Au fil des 40 dernières années, les Rendez-vous Québec Cinéma ont su se positionner comme un événement culturel majeur de l'industrie cinématographique. Je suis très fière que notre gouvernement soutienne ce festival qui met à l'avant-plan le talent et le savoir-faire du Québec et de Montréal. Reconnu internationalement, il contribue au rayonnement de la métropole ainsi qu'à sa vitalité. Chapeau aux organisatrices et aux organisateurs dont l'engagement permet de faire de cet événement un succès! »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

