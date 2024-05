Festivals et événements de la saison printanière - La Route des concerts - Le gouvernement du Québec accorde près de 180 000 $ au festival Santa Teresa

QUÉBEC, le 10 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 179 000 $ au festival Santa Teresa, qui se déroule à Sainte-Thérèse jusqu'au 12 mai.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis 2017, le festival Santa Teresa comble les amateurs de musique alternative en présentant des artistes d'ici et de l'international sur des scènes intérieures et extérieures du village de Sainte-Thérèse. Encore cette année, un programme des plus éclatés les ravira.

Citations :

« Le festival Santa Teresa se démarque par son dynamisme et l'expérience unique qu'il offre aux adeptes de musique alternative. J'espère que les festivalières et les festivaliers seront nombreux à profiter du programme proposé. Il leur fera découvrir et redécouvrir, dans un cadre totalement original, des artistes de renom et de la relève qui marquent nos industries culturelles. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le festival Santa Teresa! Événement au programme riche et diversifié, il permet aux personnes participantes de vivre une expérience originale et au Québec de rayonner comme destination touristique par excellence. Je salue le travail de l'équipe organisatrice, qui a su préparer un rendez-vous de qualité, mettant en lumière tout le dynamisme et le savoir-faire des artisans de nos industries culturelle et événementielle. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Notre gouvernement est heureux d'appuyer cet événement, dans le cadre duquel des artistes de renom ne cessent de nous épater. Ce sera aussi l'occasion pour les festivalières et les festivaliers de sillonner les routes de notre région et d'encourager ses commerçants. »

Eric Girard, député de Groulx et ministre des Finances

Faits saillants :

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au festival la somme de 95 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme lui accorde 84 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

