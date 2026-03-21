Festivals et événements de la saison printanière 2026 - Le gouvernement du Québec appuie Hit The Floor Gatineau
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre du Tourisme
21 mars, 2026, 08:00 ET
QUÉBEC, le 21 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 118 000 $ pour le festival Hit The Floor Gatineau, qui a lieu jusqu'au 22 mars prochain.
La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, en a fait l'annonce aujourd'hui.
Le festival Hit The Floor Gatineau est un événement incontournable dans le milieu de la danse qui permet à des artistes de rayonner dans une multitude de styles. Il offre également l'occasion aux passionnés de cette discipline d'assister à des productions artistiques et à des performances compétitives tout en profitant d'un marché des exposants.
Citations :
« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le festival Hit The Floor Gatineau. Renommée à l'échelle internationale, cette compétition engendre des retombées économiques et culturelles considérables pour l'Outaouais. J'invite chaleureusement les artistes et leur entourage à prolonger leur séjour pour découvrir les plus beaux attraits de cette région en ce début de saison printanière. »
Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
« Quel plaisir de voir des artistes affluer vers la ville pour célébrer la danse et favoriser son rayonnement à l'occasion de la compétition Hit The Floor Gatineau! Chaque nouvelle édition de cet événement contribue au développement économique, culturel et touristique de la région. Je tiens à féliciter l'équipe organisatrice pour le succès de ce rendez-vous mémorable pour les fervents de cet art. »
Suzanne Tremblay, députée de Hull
Faits saillants :
- Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.
- Ses objectifs généraux sont les suivants :
- renforcer la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;
- favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, dans tout le Québec;
- accroître les retombées économiques pour les communautés locales et les régions.
- Les projets soutenus dans le cadre de ce programme doivent répondre à des obligations en matière de développement durable.
- Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.
Lien connexe :
www.quebec.ca
Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :
SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme
Source : Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 418 554-0551, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]
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