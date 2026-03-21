Festivals et événements de la saison printanière 2026 - Le gouvernement du Québec appuie Hit The Floor Gatineau

QUÉBEC, le 21 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 118 000 $ pour le festival Hit The Floor Gatineau, qui a lieu jusqu'au 22 mars prochain.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le festival Hit The Floor Gatineau est un événement incontournable dans le milieu de la danse qui permet à des artistes de rayonner dans une multitude de styles. Il offre également l'occasion aux passionnés de cette discipline d'assister à des productions artistiques et à des performances compétitives tout en profitant d'un marché des exposants.

Citations :

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le festival Hit The Floor Gatineau. Renommée à l'échelle internationale, cette compétition engendre des retombées économiques et culturelles considérables pour l'Outaouais. J'invite chaleureusement les artistes et leur entourage à prolonger leur séjour pour découvrir les plus beaux attraits de cette région en ce début de saison printanière. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Quel plaisir de voir des artistes affluer vers la ville pour célébrer la danse et favoriser son rayonnement à l'occasion de la compétition Hit The Floor Gatineau! Chaque nouvelle édition de cet événement contribue au développement économique, culturel et touristique de la région. Je tiens à féliciter l'équipe organisatrice pour le succès de ce rendez-vous mémorable pour les fervents de cet art. »

Suzanne Tremblay, députée de Hull

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants : renforcer la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, dans tout le Québec; accroître les retombées économiques pour les communautés locales et les régions.

Les projets soutenus dans le cadre de ce programme doivent répondre à des obligations en matière de développement durable.

Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

Lien connexe :

www.quebec.ca

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SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 418 554-0551, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]