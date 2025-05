Festivals et événements de la saison printanière 2025 - Près de 85 000 $ au Festival des Guitares du Monde en Abitibi-Témiscamingue

QUÉBEC, le 28 mai 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'accorder 84 250 $ au Festival des Guitares du Monde en Abitibi-Témiscamingue qui se déroule à Rouyn-Noranda jusqu'au 31 mai. La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pour sa 21e édition, le Festival des Guitares du Monde en Abitibi-Témiscamingue rassemble des talents établis de la scène de la guitare de tous les horizons qui côtoient des artistes émergents. Pendant huit jours, le programme présente de nombreux concerts mettant de l'avant la virtuosité des participantes et participants. Le Festival ne se limite pas à des performances musicales; il propose également une exposition photographique appelée Fleurs ainsi que des classes de maître, en plus de réserver une place de choix au jeune public et aux familles grâce à des ateliers de guitare et des spectacles qui leur sont spécifiquement destinés.

Citations

« Depuis les débuts de cet événement, la qualité de ses programmes et de ses représentations attire un public averti. Il favorise la vitalité économique de la région, en plus de la faire rayonner partout au Québec. Je suis fière que notre gouvernement accorde son soutien au Festival et je suis sûre que celui-ci contribuera, encore cette année, au développement social, culturel et touristique de l'Abitibi-Témiscamingue. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival des Guitares du Monde en Abitibi-Témiscamingue présente des prestations de haut calibre, livrées par des artistes réputés, et accorde une place à la relève grâce à un volet éducatif s'adressant à un jeune public. Je veux saluer les efforts déployés par l'organisation pour assurer la tenue de cet événement culturel incontournable dans la région. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je me réjouis de l'appui du gouvernement du Québec envers le Festival des Guitares du Monde en Abitibi-Témiscamingue. La réputation de ce rendez-vous musical n'est plus à faire et son apport à l'industrie touristique de la région est important. Je félicite les organisateurs qui nous proposent un événement mettant en valeur le dynamisme culturel de l'Abitibi-Témiscamingue. »

Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants

Le ministère du Tourisme accorde 44 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie à l'organisme Festivals illimités la somme de 40 250 $ par le biais du programme Soutien à la mission pour l'organisation du Festival des Guitares du Monde en Abitibi-Témiscamingue.

