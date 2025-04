Festivals et événements de la saison printanière 2025 - Près de 120 000 $ au Festival cinéma du monde de Sherbrooke

QUÉBEC, le 8 avril 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 118 000 $ au Festival cinéma du monde de Sherbrooke qui se déroule jusqu'au 13 avril. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, ainsi que le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

La 12e édition du Festival présente un programme diversifié de 80 films provenant de 45 pays et propose plusieurs activités de découvertes. Parmi celles-ci, les Ciné-Échanges invitent le public à discuter avec les créatrices et créateurs sur les divers enjeux soulevés dans les films. En plus, le Ciné-Concert, le Grand entretien et les événements familiaux permettront aux publics de tous les âges de passer des moments uniques. Finalement, le volet FCMS Pro offre quatre activités sur mesure pour les professionnelles et professionnels participants.

Citations

« Le Festival du cinéma du monde de Sherbrooke offre une vitrine importante pour la diffusion d'œuvres inédites et constitue un lieu d'échange précieux entre un public curieux et des artistes enthousiastes. Je me réjouis de l'appui de notre gouvernement à ce festival qui contribue à démocratiser le cinéma et à faire rayonner l'immense talent de nos créatrices et créateurs. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Les événements de petite et grande envergure qui dynamisent le Québec enrichissent notre offre touristique et amènent les gens à venir profiter de toutes les saisons chez nous. C'est ce que propose le Festival cinéma du monde de Sherbrooke, avec son programme riche et diversifié qui promet aux visiteuses et visiteurs d'aller à la rencontre du cinéma québécois et international. Les participantes et participants ont ainsi l'occasion de vivre une expérience unique et de conjuguer leur passage dans la région des Cantons-de-l'Est avec la découverte de ses multiples attraits touristiques. Je salue toute l'équipe organisatrice qui travaille au succès de cet événement populaire. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival du cinéma du monde de Sherbrooke permet aux gens de l'Estrie de visionner des œuvres en provenance des quatre coins du globe. Je souhaite un excellent festival aux visiteuses et visiteurs, mais également aux membres de l'industrie cinématographique venus tant du Québec que de l'étranger. Je vous invite à profiter de cette occasion pour visiter l'Estrie et découvrir tout ce qui vous y attend. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 86 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme accorde 32 000 $ grâce à son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Lien connexe

www.quebec.ca

Réseaux sociaux

Société de développement des entreprises culturelles

Facebook BlueSky LinkedIn YouTube Instagram

Ministère du Tourisme

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Maxime Tremblay, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 581 990-7873, mailto:[email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]