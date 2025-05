7e cérémonie des prix Reconnaissance jeunesse - Julie Champagne reçoit le prix Implication intervention jeunesse

QUÉBEC, le 22 mai 2025 /CNW/ - Lors d'une cérémonie qui s'est tenue au Capitole de Québec, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, a décerné le prix Implication intervention jeunesse à Julie Champagne. Ce prix Reconnaissance jeunesse est décerné à une intervenante ou un intervenant de 18 ans et plus qui contribue, s'implique et s'engage de façon exceptionnelle auprès de la jeunesse dans le cadre de son travail en apportant positivisme et confiance aux jeunes qu'elle ou il côtoie.

Technicienne en éducation spécialisée au Centre de formation générale aux adultes du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord (CSSRDN), Julie Champagne aide les parents de retour aux études à retrouver confiance en leurs capacités, influençant ainsi positivement la vie de leurs enfants. Son écoute active et sa créativité lui permettent d'établir des liens solides et sincères avec les jeunes, en plus de mettre en place des initiatives innovantes les motivant dans leurs projets scolaires et personnels. Avec cœur et dévouement, Julie Champagne a su transformer la vie de ses élèves, devenant ainsi une véritable source d'inspiration pour eux et, par-delà, pour toute la communauté lachutoise.

Elle reçoit une bourse de 1500 $ et un trophée conçu par Julie Potier et Fany Ritcher Lamontagne, toutes deux diplômées du Baccalauréat en design de produits de l'Université Laval. Le concept du trophée a été retenu par le Secrétariat à la jeunesse à l'issue d'un concours tenu à l'automne 2023.

Citations

« Toutes mes félicitations à Mme Champagne et aux autres récipiendaires qui se sont démarqués par leur implication. C'est grâce à l'engagement exceptionnel de citoyennes et de citoyens comme vous que les jeunes peuvent s'épanouir et se réaliser pleinement dans notre société ainsi qu'être inspirés par les actions de leurs pairs. Notre gouvernement croit en sa jeunesse et met en place des conditions gagnantes pour qu'elle puisse avoir un avenir à la hauteur de ses aspirations. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Julie Champagne est une intervenante jeunesse précieuse dans la région des Laurentides. Nombreux sont les élèves qui reviennent visiter le Centre de formation professionnelle où elle travaille, même longtemps après leur passage, pour la remercier de l'impact durable qu'elle a eu dans leur vie. Je la félicite chaleureusement pour son prix Reconnaissance jeunesse! »

Sylvie D'Amours, députée de Mirabel, deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale

Faits saillants

Au total, 10 prix Reconnaissance jeunesse ont été remis à des jeunes, de même qu'à des intervenantes et intervenants jeunesse.

Les prix Reconnaissance jeunesse ont été créés en 2018 par le Secrétariat à la jeunesse pour mettre en valeur une jeunesse impliquée, dynamique et engagée. Ils récompensent également les intervenantes et intervenants passionnés qui inspirent les jeunes.

Liens connexes

Pour en savoir plus sur les prix Reconnaissance jeunesse et découvrir les portraits des lauréates et lauréats ainsi que ceux des designers ayant créé le trophée 2025, consultez cette page sur Québec.ca

Politique québécoise de la jeunesse 2030 : Ensemble pour les générations présentes et futures

