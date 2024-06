Festivals et événements de la saison printanière 2024 - Le gouvernement du Québec offre une aide financière de 165 000 $ au Festival de la chanson de Tadoussac

QUÉBEC, le 14 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'accorder une aide financière de 165 000 $ au Festival de la chanson de Tadoussac, qui a lieu jusqu'au 16 juin prochain.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, l'ont fait savoir aujourd'hui.

Depuis 40 ans déjà, le Festival de la chanson de Tadoussac propose une programmation dynamique mettant en valeur de grands artistes ainsi que des artistes émergents dans un environnement extérieur charmeur et convivial aux abords du fleuve Saint-Laurent.

Citations :

« Le Festival de la chanson de Tadoussac est un événement qui célèbre la richesse de la chanson francophone québécoise. Je félicite toute l'équipe du festival pour son engagement continu à faire de cette célébration un véritable hommage à la musique d'ici. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je suis fière que notre gouvernement soutienne des événements culturels, comme le Festival de la chanson de Tadoussac, qui séduisent les visiteuses et visiteurs lors de leur séjour et qui contribuent à la renommée du Québec comme destination touristique de premier choix! En plus de faire briller le talent des artistes émergents et de grande envergure, ce festival contribue à la vitalité économique de la Côte-Nord. Il s'agit également d'un excellent moment pour visiter les plus beaux attraits de la région et pour se laisser enchanter par l'accueil de ses citoyennes et citoyens. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Les événements comme le Festival de la chanson de Tadoussac mettent de la vie et participent à la vitalité économique de la région de la Côte-Nord. Quelle fierté de faire partie d'un gouvernement qui soutient les événements qui font rayonner la culture et qui stimulent le tourisme! J'encourage grandement les visiteuses et visiteurs à profiter de leur séjour pour se laisser charmer par la beauté et les richesses de la région. »

Yves Montigny, vice-président de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles et député de René-Lévesque

Faits saillants :

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 90 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme octroie 75 000 $ au Festival de la chanson de Tadoussac dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

