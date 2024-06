Festivals et événements de la saison printanière 2024 - Le gouvernement du Québec accorde près de 125 000 $ au festival Orford Musique

QUÉBEC, le 13 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 124 000 $ au festival Orford Musique, qui se déroule à Orford jusqu'au 10 août 2024.

C'est aujourd'hui que le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce.

Le festival Orford Musique immerge les visiteuses et visiteurs dans le riche héritage musical de la Belle Époque grâce à de multiples concerts offerts durant la saison printanière et estivale. Il s'agit d'une expérience épanouissante pour les musiciennes et musiciens professionnels et de la relève.

Citations :

« Pendant près de deux mois, dans la région de l'Estrie, les artistes professionnels et de la relève font rayonner la culture d'une autre époque au travers de multiples concerts. Les visiteuses et visiteurs seront charmés par cette programmation unique qui leur fera vivre, dans un cadre enchanteur, la Belle Époque. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Quelle fierté pour le gouvernement de soutenir le festival Orford Musique, un événement culturel de grande envergure qui favorise le rayonnement du Québec comme destination touristique incontournable pour vivre une expérience musicale des plus envoûtantes! Cet événement contribue sans aucun doute à la vitalité économique de l'Estrie, et j'invite chaleureusement les visiteuses et visiteurs à profiter de leur séjour pour découvrir et redécouvrir la région! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival Orford Musique participe depuis plusieurs années maintenant à la vitalité économique et culturelle de la ville d'Orford. Notre gouvernement est heureux de pouvoir appuyer cet événement, qui fait rayonner des musiciennes et des musiciens de renom et de la relève. Les visiteuses et les visiteurs pourront profiter de cette merveilleuse occasion pour découvrir les plus beaux attraits qu'Orford a à leur offrir. »

Gilles Bélanger, député d'Orford et adjoint parlementaire du ministre des Finances (volet Internet haute vitesse et projets spéciaux de connectivité)

Faits saillants :

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, soutient l'événement grâce à une somme de 78 000 $ octroyée par le biais du programme Soutien à la mission.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, soutient l'événement grâce à une somme de 78 000 $ octroyée par le biais du programme Soutien à la mission. Le ministère du Tourisme accorde 46 000 $ au festival Orford Musique dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

