Festivals et événements de la saison printanière 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 1,5 M$ au Festival TransAmériques

QUÉBEC, le 22 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 1 531 500 $ au Festival TransAmériques, qui se déroule à Montréal jusqu'au 5 juin prochain. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, ainsi que le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival TransAmériques est un événement de création contemporaine de danse et de théâtre qui, en plus de compter sur la participation de plusieurs professionnelles et professionnels émergents et de renom de l'industrie québécoise, accueille des artistes en provenance d'une vingtaine de pays. Il contribue ainsi au rayonnement de la culture et au développement d'ententes avec des partenaires à l'international.

Citations

« Le Festival TransAmériques est un événement de théâtre et de danse très attendu au Québec. Je félicite l'équipe organisatrice pour son audace et son ouverture qui font la renommée du Festival. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Les festivals et événements jouent un rôle essentiel dans l'écosystème touristique du Québec. Leurs conséquences économiques sont importantes pour chacune des régions qui les accueillent. Notre objectif à court, moyen et long terme demeure d'augmenter l'affluence des visiteurs internationaux, de les encourager à revenir plus fréquemment, à prolonger leur séjour et à explorer davantage le Québec. La renommée de nos événements de grande envergure contribue grandement à cette attractivité. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival TransAmériques est un grand rendez-vous culturel montréalais qui fait rayonner la métropole et le talent d'ici. C'est grâce à des événements comme lui que Montréal est reconnue à l'international comme une ville culturelle et créative. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde au Festival TransAmériques une somme de 981 500 $ provenant du programme de Soutien à la mission.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde au Festival TransAmériques une somme de 981 500 $ provenant du programme de Soutien à la mission. Le ministère de la Culture et des Communications soutient l'événement grâce à une aide de 50 000 $ découlant du Programme d'appui aux initiatives internationales, volet 2 Invitation.

Le ministère du Tourisme lui accorde 300 000 $ grâce à son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue du Festival en lui accordant une somme de 200 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Liens connexes

Conseil des arts et des lettres du Québec

www.quebec.ca

Réseaux sociaux

Conseil des arts et des lettres du Québec

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

Ministère de la Culture et des Communications

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

Ministère du Tourisme

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Facebook X LinkedIn

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Sources: Amelia Benattia, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 514-294-2806, [email protected]; Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Lanaudière, 514 248-0160, [email protected]; Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 418 691-5650; Équipe des relations medias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations medias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746