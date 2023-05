Festivals et événements de la saison printanière 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 34 000 $ au Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec et au OFF Festival des harmonies - Sherbrooke en musique

QUÉBEC, le 19 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 34 000 $ au Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec et au OFF Festival des harmonies - Sherbrooke en musique, qui se déroulent à Sherbrooke jusqu'au 21 mai.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Pendant quatre jours, le Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec présente des compétitions d'harmonies, d'orchestres symphoniques, d'ensembles à cordes et d'orchestres de scène, notamment, pour mettre en lumière le talent des jeunes musiciens d'ici. Quant à l'OFF Festival des harmonies - Sherbrooke en musique, il propose des concerts aux quatre coins de la ville, permettant ainsi aux spectateurs d'apprécier le savoir-faire de musiciens sherbrookois.

Citations :

« Depuis 1929, le Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec accueille de jeunes musiciens talentueux. Véritable emblème de la ville de Sherbrooke, ce rassemblement musical contribue à l'effervescence événementielle des Cantons-de-l'Est. Je suis très fière que le gouvernement appuie cet événement incontournable, qui fait rayonner le savoir-faire des acteurs de notre industrie touristique! J'invite les visiteurs à y participer en grand nombre. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec bonifie l'offre touristique de l'Estrie tout en favorisant son rayonnement et sa vigueur économique. Au fil du temps, de nombreux Québécois y ont pris part, et je me réjouis que notre gouvernement participe à son succès. Je salue les organisateurs qui ont travaillé fort afin de présenter un événement d'une très grande qualité. Je souhaite que les festivaliers profitent de leur passage dans la région pour parcourir les environs et découvrir les attraits qui la caractérisent. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

