Festivals et événements de la saison hivernale - Le gouvernement du Québec accorde près de 30 000 $ au Marché de Noël de Joliette

QUÉBEC, le 13 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 29 000 $ au Marché de Noël de Joliette, qui a lieu du 28 novembre au 23 décembre.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Illuminant le centre-ville de Joliette pour une 18e édition, le Marché de Noël de Joliette promet une expérience merveilleuse pour la population désireuse de découvrir les produits artisanaux et du terroir. Les personnes participantes peuvent également profiter du moment pour se laisser charmer par la culture lanaudoise et la musique traditionnelle.

Citations :

« Le Marché de Noël de Joliette est l'occasion pour la population de faire le plein de savoureuses découvertes dans une ambiance conviviale. Grâce aux nombreux producteurs locaux et à leur variété de produits du terroir, l'agroalimentaire lanaudois est à l'honneur. Je souhaite à tous un excellent événement! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Quelle belle occasion de faire rayonner la région de Lanaudière ainsi que son offre de tourisme hivernal! Chaque année, le Marché de Noël de Joliette éblouit les jeunes et les moins jeunes avec ses nombreux kiosques illuminés, son patrimoine vivant, les visites du père Noël et bien plus encore. Ces événements hivernaux riches en magie dynamisent nos régions, et j'invite chaleureusement la population et tous les visiteurs à se laisser charmer par le Marché de Noël de Joliette. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je salue le soutien qu'apporte notre gouvernement au Marché de Noël de Joliette. Cet appui met de l'avant la culture lanaudoise et le savoir-faire de nos entreprises. J'invite la population à profiter de ce moment pour découvrir et redécouvrir nos artisans et nos producteurs dans une ambiance des plus conviviale et festive. »

François St-Louis, député de Joliette

Faits saillants :

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation octroie un montant de 15 000 $ dans le cadre du Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région.

Le ministère du Tourisme accorde 14 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Lien connexe :

Québec.ca

Réseaux sociaux :

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation :

Facebook X Instagram LinkedIn YouTube

Ministère du Tourisme :

Facebook X LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, 581 993-5016, [email protected] ; Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 514 248-0160, [email protected] ; Renseignements : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, 418 380-2100, poste 3512, [email protected] ; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]