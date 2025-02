Festivals et événements de la saison hivernale 2025 - Le gouvernement du Québec octroie 100 000 $ au grand événement E-AI

MONTRÉAL, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'accorder 100 000 $ au grand événement E-AI, qui se déroule au Palais des congrès de Montréal les 26 et 27 février. La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, et le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Sur le thème « À échelle humaine », la deuxième édition du grand événement E-AI rassemble des participantes et participants d'ici et d'ailleurs œuvrant dans les secteurs de l'intelligence artificielle et des industries culturelles et créatives. Au cours de cet événement, les visiteuses et visiteurs auront l'occasion d'assister à des ateliers et à des formations, de participer à des discussions et de vivre des expériences immersives uniques.

Citations

« Le grand événement E-AI fait briller l'expertise québécoise dans les secteurs du numérique et de l'intelligence artificielle. À sa deuxième édition seulement, E-AI s'est déjà imposé comme un rendez-vous incontournable qui renforce la position du Québec en tant que leader dans ces domaines d'avant-garde. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je suis très heureux de soutenir le grand événement E-AI. À l'heure où l'intelligence artificielle est sur toutes les lèvres, il faut que nous nous posions des questions sur les impacts, positifs comme négatifs, de cette nouvelle technologie sur nos industries culturelles. Grâce à des rencontres comme celle-ci, nous pourrons envisager des solutions sur les potentiels de cohabitation et d'enrichissement entre la culture et le numérique. Le Québec continue ainsi de rayonner à l'international en matière d'innovation et de créativité numérique. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation attribue à l'événement E-AI une somme de 50 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Le ministère de la Culture et des Communications contribue à la tenue de l'événement en accordant une somme de 50 000 $ dans le cadre du programme Appui aux initiatives internationales - volet Invitation.

Liens connexes :

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

x.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

Ministère de la Culture et des Communications :

facebook.com/mccquebec

x.com/MCCQuebec

linkedin.com/company/ministere-culture-communications-quebec

youtube.com/user/MCCQuebec

instagram.com/mccquebec/

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Sources : Catherine Pelletier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 450 204-5158, [email protected]; Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746; Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]