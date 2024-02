Festivals et événements de la saison hivernale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de près de 460 000 $ aux Rendez-vous Québec Cinéma

QUÉBEC, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 458 000 $ aux Rendez-vous Québec Cinéma se déroulant jusqu'au 2 mars prochain à Montréal. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, ainsi que le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Les Rendez-vous Québec Cinéma participent au développement et à la vitalité de l'industrie québécoise du cinéma. À la fois lieu de rencontres, d'échanges et de découvertes, cet événement est une vitrine pour de nombreux cinéastes et une occasion, pour les amatrices et amateurs, le grand public ainsi que les professionnels et professionnelles d'ici et de l'étranger, d'apprécier la qualité des productions cinématographiques. La programmation de cette année propose près de 200 films, dont plusieurs premières, des tables rondes et des cartes blanches, qui ont lieu à la Cinémathèque québécoise et au Cinéma Cineplex Odeon Quartier Latin.

Citations

« Les Rendez-vous Québec Cinéma célèbrent le 7e art d'ici et mettent en valeur le talent, la créativité et l'originalité des artisanes et artisans du Québec. Je me réjouis du soutien gouvernemental offert à ce carrefour culturel qui révèle la qualité et l'audace de nos œuvres cinématographiques tout en qui contribuant à leur rayonnement. Je remercie l'équipe organisatrice des Rendez-vous et j'invite toute la population à participer à cette magnifique fête de notre cinéma. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Les Rendez-vous Québec Cinéma convient la population à découvrir le talent d'artistes d'ici et leurs œuvres cinématographiques. Je suis fière que notre gouvernement soutienne cette 42e édition de l'événement qui met en lumière le tourisme culturel de notre destination et qui contribue au rayonnement de notre industrie événementielle. Je souhaite que les visiteurs saisissent cette occasion pour vivre la métropole autrement et qu'ils y découvrent de nouveaux attraits, de nouvelles saveurs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le cinéma québécois et ses artisans sont mis sous les projecteurs aux Rendez-vous Québec Cinéma. Cet événement, qui se déroule au cœur de la métropole, est reconnu internationalement et permet de faire connaître le savoir-faire des artistes d'ici. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde aux Rendez-vous Québec Cinéma 245 000 $ provenant de son programme Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme leur accorde 113 000 $ dans le cadre de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue des Rendez-vous Québec Cinéma en leur accordant une somme de 100 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Liens connexes et médias sociaux

Société de développement des entreprises culturelles

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

Ministère du Tourisme

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Facebook X LinkedIn

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Sources : Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 819 598-2072; Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 514 248-0160, [email protected]; Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 418 691-5650; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 3488, [email protected]; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746