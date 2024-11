Festivals et événements de la saison hivernale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde 20 000 $ pour le Marché de Noël et des traditions de Longueuil

QUÉBEC, le 29 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 20 000 $ pour le Marché de Noël et des traditions de Longueuil, qui a lieu jusqu'au 22 décembre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Pour sa 18e édition, le Marché de Noël et des traditions de Longueuil offrira un programme des plus divertissants pour petits et grands. De la rencontre avec le père Noël jusqu'aux spectacles musicaux et aux prestations théâtrales, il y en a pour tous les goûts.

Citations :

« Avec son offre touristique riche et distinctive, le Québec demeure une destination de choix pour les visiteurs désirant vivre une expérience hivernale unique. Les marchés de Noël, qui animent nos régions et font rayonner nos entreprises, constituent un rendez-vous privilégié pour la rencontre entre les producteurs, les artisans et le grand public. En ce sens, je suis fière que le gouvernement soutienne le Marché de Noël et des traditions de Longueuil. J'invite les visiteurs à prolonger leur séjour dans la région pour profiter de ses attraits hivernaux et de la chaleur de l'accueil de ses citoyens. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le gouvernement du Québec est toujours heureux d'apporter son soutien aux initiatives qui font briller le talent des Québécois. Le Marché de Noël et des traditions de Longueuil invite les festivaliers et les artisans à partager de bons moments en cette période festive, tout en contribuant à la renommée de la Montérégie comme destination touristique hivernale. Je souhaite que les visiteurs profitent de leur séjour pour encourager les commerçants de la région. »

Shirley Dorismond, députée de Marie-Victorin, adjointe parlementaire du ministre responsable des Services sociaux et adjointe gouvernementale à la lutte contre le racisme

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.



Les projets soutenus dans le cadre des volets Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable.

