Festivals et événements de la saison hivernale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde 18 000 $ au Tournoi international de hockey bantam de Granby

QUÉBEC, le 7 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 18 000 $ au Tournoi international de hockey bantam de Granby, qui a lieu jusqu'au 18 février.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Pour cette 54e édition, le tournoi animera la ville de Granby et accueillera des centaines de visiteurs venus soutenir la relève. Ce rassemblement sportif est l'occasion idéale, pour les participants, de partager leur passion commune pour le hockey et de démontrer tout leur talent et toute leur détermination.

« Le Tournoi international de hockey bantam de Granby contribue à l'effervescence de la ville de Granby et attire de nombreux visiteurs venus encourager leurs équipes favorites. Je suis fière que le gouvernement soutienne cette compétition sportive qui, depuis plus de cinquante ans, donne une chance aux athlètes de se faire valoir, en plus de participer à la notoriété du Québec comme destination touristique hivernale de choix. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La réputation du Tournoi international de hockey bantam de Granby n'est plus à faire, et son apport à l'industrie touristique locale est considérable. Les équipes de l'Association hockey jeunesse de Granby travaillent année après année pour faire rayonner le sport et la ville. Je salue une fois de plus la contribution du gouvernement du Québec au succès de cet événement. J'invite les visiteurs à parcourir la ville de Granby et à encourager ses commerçants lors de cette 54e édition. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

