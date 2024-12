Festivals et événements de la saison hivernale 2024-2025 - Le gouvernement du Québec accorde 144 000 $ au Festival Kaléidoscopes

QUÉBEC, le 9 déc. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 144 000 $ au Festival Kaléidoscopes qui se tiendra du 27 au 31 décembre 2024 à Québec.

Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Une programmation festive est offerte pour la quatrième édition du Festival Kaléidoscopes. Afin de bien terminer l'année, les gens présents dans le Vieux-Québec auront droit à une expérience artistique et culturelle exaltante, propice à s'amuser en plein air. Les amateurs de musique populaire se donneront rendez-vous aux jardins de l'Hôtel-de-Ville, où seront présentés des spectacles diversifiés. À deux pas de là, théâtre, cabaret dynamique et curiosités attendront les festivaliers à la place de l'Hôtel-de-Ville. Place d'Youville s'animera également alors que l'on y présentera des spectacles de musique traditionnelle et des soirées dansantes, en plus de faire place à une exposition d'art mural.

Citations

« Pour une quatrième année, le Festival Kaléidoscopes alimente l'effervescence artistique et culturelle dans notre belle région. Le Vieux-Québec aura droit à des spectacles grand public en plein air qui divertiront les gens de Québec et les visiteurs. Il fait bon vivre dans la Capitale-Nationale! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« De plus en plus de visiteurs font du Québec leur destination touristique hivernale par excellence et choisissent de visiter la Capitale-Nationale. C'est pourquoi je suis heureuse que le gouvernement apporte son soutien au Festival Kaléidoscopes, qui anime plusieurs lieux de la ville, sous forme de plusieurs moyens d'expression, et qui bonifie son offre et engendre des retombées économiques importantes dont tous les citoyens bénéficient. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde une aide de 113 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales (PAAR).

Le ministère du Tourisme octroie 31 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Lien connexe

Québec.ca

Réseaux sociaux

Secrétariat à la Capitale-Nationale

Facebook

X

LinkedIn

Ministère du Tourisme

Facebook

X

LinkedIn

YouTube

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Sources : Mona Lechasseur, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 418 643-0875, [email protected] ; Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 514 248-0160, [email protected] ; Renseignements : Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520, [email protected] ; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]