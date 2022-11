Festivals et événements de la saison hiver-printemps 2022-2023 - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 100 000 $ au Festival Bach Montréal

QUÉBEC, le 12 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, ainsi que le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annoncent une aide financière de 100 000 $ au Festival Bach Montréal, qui se déroule du 12 novembre au 9 décembre.

Depuis 2005, cet événement unique réunit des solistes, des ensembles et des orchestres de renom autour des œuvres de ce grand compositeur. Le Festival affiche cette année une programmation impressionnante de quelque 19 concerts, dont 14 sont produits par le Festival lui-même. Le tout se déploie dans quelques-unes des plus belles salles de spectacle de la métropole.

L'Off-Festival Bach, quant à lui, propose une foule d'activités en marge de la programmation officielle du Festival, telles que des concerts, des répétitions, des discussions, des performances et plus, le tout offert par des artistes d'ici. Le lieu sur le boulevard Saint-Laurent a été choisi et imaginé pour présenter une expérience unique dans un environnement gratuit ainsi que rendre la musique classique accessible à un large public.

Citations

« Le Festival Bach Montréal convie la population à découvrir le talent de musiciens d'ici et d'ailleurs et la beauté de la musique classique. Je suis fière que notre gouvernement soutienne ce rendez-vous d'envergure qui donne un accès privilégié à l'œuvre de Bach et qui contribue au tourisme culturel au Québec. J'invite les visiteurs à profiter de leur séjour pour prendre le temps d'explorer les multiples attraits de la métropole. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival Bach Montréal fait du Québec un endroit de choix où les meilleurs interprètes de musique classique se donnent rendez-vous année après année. La programmation proposée met une fois de plus à l'honneur de grands orchestres, dont l'Orchestre symphonique de Montréal, ainsi que des organistes, des chœurs et des ensembles musicaux venus du Québec, du Canada et de l'étranger. Ils favorisent tous la démocratisation de la culture et son rayonnement. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

Faits saillants

Le ministère du Tourisme accorde au Festival une aide de 75 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en lien avec les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie à l'organisme la somme de 25 000 $ par le biais du programme Soutien à la mission, volet Manifestations consacrées à une ou plusieurs disciplines.

