Festivals et événements de la saison été-automne 2025 - Plus de 45 000 $ accordé au Concours international d'orgue du Canada

QUÉBEC, le 6 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, en vertu du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 47 000 $ au Concours international d'orgue du Canada, qui présente le Grand Festival d'orgue 2025 jusqu'au 26 octobre. La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Cet événement représente une vitrine incontournable pour les organistes d'ici et d'ailleurs. Il fait rayonner la musique d'orgue et ses artistes tout en permettant au public de les découvrir.

Citations :

« Quelle fierté pour le gouvernement du Québec de soutenir le Concours international d'orgue du Canada! Le Grand Festival d'orgue 2025 contribue à la vitalité économique et culturelle de la métropole tout en faisant briller le talent des musiciens. Ce rendez-vous favorise le rayonnement du Québec comme destination de choix. J'invite chaleureusement les personnes participantes ainsi que les membres de leur entourage à profiter pleinement de leur séjour dans la région pour se laisser charmer par ses multiples attraits et activités. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, dans tout le Québec.

Les projets soutenus dans le cadre des volets Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique de ce programme doivent désormais répondre à des obligations en matière de développement durable.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

X Facebook YouTube Linkedin

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Maxime Tremblay, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 581 990-7873, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, Courriel : [email protected]