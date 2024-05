Festivals et événements de la saison été-automne 2024 - Le gouvernement du Québec accorde près de 560 000 $ au Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec et au OFF Festival des harmonies - Sherbrooke en musique

QUÉBEC, le 16 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 559 000 $ à la Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec, qui organise le Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec et le OFF Festival des harmonies - Sherbrooke en musique, lesquels se déroulent à Sherbrooke jusqu'au 19 mai.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pendant quatre jours, le Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec présente des compétitions d'harmonies, d'orchestres symphoniques, d'ensembles à cordes et d'orchestres de scène, notamment, pour mettre en lumière le talent des jeunes musiciens d'ici. Quant à l'OFF Festival des harmonies - Sherbrooke en musique, il propose des concerts aux quatre coins de la ville, permettant ainsi aux spectateurs d'apprécier le savoir-faire de musiciens sherbrookois.

« La Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec, c'est un véhicule important pour promouvoir la pratique musicale amateur auprès de nos jeunes. Avec ses événements uniques, on permet à notre relève de se perfectionner et de démontrer son talent dans un contexte unique. Notre gouvernement est fier de soutenir le Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec, devenu un incontournable dans la région. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Quelle fierté pour le gouvernement de soutenir la présentation du Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec et du OFF Festival des harmonies, des rassemblements musicaux très attendus de la part des participants qui favorisent le rayonnement du Québec comme destination touristique par excellence! Ces événements contribuent également à la vitalité économique de la région, tout en faisant briller le talent des artisans de notre industrie événementielle. J'invite chaleureusement les visiteurs à profiter pleinement de leur passage aux deux événements pour se forger des souvenirs mémorables en compagnie de leurs proches et pour découvrir les attraits et les activités qui animent la région en cette saison. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec est devenu un incontournable de la région. Il permet aux jeunes musiciens d'ici de démontrer leur talent et leur détermination, tout en bonifiant l'offre touristique de l'Estrie. J'invite d'ailleurs les visiteurs à parcourir notre belle région, à encourager ses commerçants et à profiter de l'accueil chaleureux de sa population. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Le ministère de la Culture et des Communications finance la Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec, qui organise ces deux événements, grâce à une aide de 525 000 $, sur trois ans, découlant du programme Aide au fonctionnement pour les organismes nationaux de loisir culturel.





Le ministère du Tourisme accorde 34 000 $ au Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec et au OFF Festival des harmonies - Sherbrooke en musique dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

