Festivals et événements de la saison été-automne 2024 - La ministre Caroline Proulx et le caucus des députés de l'Outaouais annoncent près de 980 000 $ pour soutenir les festivals de la région

QUÉBEC, le 31 juill. 2024 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le caucus des députés de l'Outaouais sont fiers de confirmer un appui financier de 976 000 $ pour soutenir des festivals de la région qui se tiendront dans le courant de l'été et de l'automne 2024.

En tant que véritable ambassadeur de son coin de pays, le caucus des députés de l'Outaouais démontre un soutien sans faille pour le développement et la croissance du tourisme. Ainsi, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau, M. Mathieu Lacombe, le député de Gatineau, M. Robert Bussière, le député de Chapleau, M. Mathieu Lévesque, et la députée de Hull, Mme Suzanne Tremblay, se joignent à la ministre Proulx pour annoncer cette importante contribution.

Chaque année, le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient plus de 250 événements à travers le Québec, attirant environ 23 millions de participants. Les nombreux artisans, artistes, employés et bénévoles qui y participent contribuent à créer une offre touristique diversifiée et attrayante dans toutes les régions du Québec, stimulant ainsi l'économie locale et régionale.

Citations :

« Les festivals et les événements dynamisent les villes, les municipalités et, plus largement, chacune des régions du Québec, ce qui renforce notre notoriété comme destination de choix. Ils incitent les visiteurs et les visiteuses à prolonger leur séjour et génèrent des retombées économiques durables pour nos communautés. Nous agissons pour faire du Québec une destination de renommée internationale, combinant richesse culturelle et vitalité économique. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Ces rassemblements sont une occasion privilégiée pour se divertir et faire de nouvelles découvertes dans toutes sortes de domaines. Ils permettent notamment à des artistes émergents et de renom de profiter d'une vitrine d'exception pour mettre en lumière leur talent, tout en dynamisant l'industrie touristique de la région. J'invite les festivaliers et festivalières à mettre à profit leur passage dans la région de l'Outaouais pour visiter ses attraits et encourager ses commerçants. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau

« Je suis heureux que le gouvernement s'associe au succès de ces festivals qui animent notre été et notre automne, et qui nous permettent de passer de bons moments en famille ou entre amis. Je tiens d'ailleurs à souligner les efforts déployés par les équipes organisatrices qui, d'année en année, nous présentent des événements de qualité, avec une programmation riche et variée, qui favorisent l'attractivité de la région. »

Robert Bussière, député de Gatineau

« De plus en plus de visiteurs font du Québec leur destination touristique de choix. En ce sens, je suis fier que le gouvernement du Québec apporte son soutien aux festivals et aux événements touristiques de l'Outaouais, qui font vivre aux visiteurs une expérience unique. Ils bonifient l'offre touristique de la région et engendrent des retombées économiques importantes dont nous bénéficions tous. »

Mathieu Lévesque, député de Chapleau et Leader parlementaire adjoint du gouvernement.

« L'offre touristique de l'Outaouais est riche et des plus diversifiées. La multitude de festivals et d'événements qui s'y déroulent nous permet de proposer aux gens plusieurs avenues intéressantes, toutes plus originales les unes que les autres. Je souhaite que les visiteurs soient nombreux à en profiter et à découvrir la beauté unique de notre région. Des paysages naturels époustouflants aux villes et villages pittoresques, chaque coin de l'Outaouais regorge de trésors à explorer et à apprécier. »

Suzanne Tremblay, députée de Hull

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Festival ou événement Somme Festival L'Outaouais en fête 38 000 $ Festival d'humour de Gatineau 28 000 $ Grands feux du Casino Lac-Leamy 175 000 $ Festival country du Grand Gatineau 12 000 $ Festival de la fibre Twist 21 000 $ Festival de montgolfières de Gatineau 450 000 $ AERO Gatineau-Ottawa 46 000 $ Festival western Saint-André-Avellin rodéo professionnel 109 000 $ Festival Ripon trad 20 000 $ Festival du vélo de montagne de Montebello 13 000 $ Festival Riverside 64 000 $ Total 976 000 $

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : Consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; Favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre des volets Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique doivent désormais répondre à des obligations en matière de développement durable, et ils peuvent dorénavant bénéficier d'ententes biennales.

