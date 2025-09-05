Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Près de 35 000 $ accordés au Ultra-Trail Harricana du Canada

QUÉBEC, le 5 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 34 000 $ à l'Ultra-Trail Harricana du Canada, qui se déroule dans Charlevoix jusqu'au 7 septembre 2025. La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

L'Ultra-Trail Harricana du Canada est l'occasion pour les sportifs, qu'ils soient débutants ou expérimentés, de participer à une course en sentier au cœur de la forêt boréale dans Charlevoix. L'événement offre plusieurs courses pour tous les niveaux, allant de 500 m à 1,5 km pour les enfants, et de 5 km à 125 km pour les adultes.

Citations

« Quel bel événement pour les grands amateurs de sport et de nature! Il s'agit d'un événement qui favorise le rayonnement du Québec comme destination touristique par excellence pour les grands adeptes de plein air! Cette compétition contribue également à la vitalité économique de la région de la Capitale-Nationale. J'invite chaleureusement les participants et leur entourage à profiter pleinement de leur séjour dans la région pour découvrir les attraits et les activités qui l'animent. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'Ultra-Trail Harricana du Canada est un événement sportif incontournable dans Charlevoix en septembre. Il s'agit d'une occasion extraordinaire pour les coureurs de sillonner les montagnes et de profiter des paysages uniques, marqués par l'impact d'une météorite. J'encourage les visiteurs séjournant dans la région de la Capitale-Nationale à se laisser émerveiller par les multiples attraits touristiques et paysages du grand Charlevoix. »

Kariane Bourassa, députée Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre des Finances

Faits saillants

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre des volets Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique doivent désormais répondre à des obligations en matière de développement durable.

