Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Près de 20 000 $ accordé pour la Classique internationale de canots de la Mauricie

QUÉBEC, le 30 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, en vertu du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 19 000 $ pour la Classique internationale de canots de la Mauricie, qui se déroule jusqu'au 1er septembre 2025.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

La Classique internationale de canots de la Mauricie est une course unique de 200 kilomètres entre La Tuque et Trois-Rivières ainsi que l'une des étapes de la Triple Couronne du canot marathon. Pendant trois jours, les spectateurs pourront encourager les athlètes participants tout au long de leur parcours sur la rivière Saint-Maurice.

Citations :

« Quelle joie pour le gouvernement du Québec de soutenir cet événement sportif international qui aura lieu pour une 92e édition! Des rendez-vous comme celui-ci font rayonner nos régions et positionnent le Québec comme une destination touristique et sportive de choix pour les amateurs de sports et de plein air. J'invite les athlètes et les membres de leur entourage à profiter de leur séjour pour visiter la Mauricie au cours de leur séjour pour découvrir ses multiples attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La Classique internationale de canots de la Mauricie constitue la troisième étape de l'exigeante Triple Couronne. Ses longues courses exténuantes sont réservées à des athlètes de haut niveau. Je tiens à féliciter vivement les membres du comité organisateur pour la réalisation de l'édition 2025. J'encourage les nombreux visiteurs à en profiter pour se laisser charmer par notre belle Mauricie. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice et adjointe parlementaire de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, dans tout le Québec.

Les projets soutenus dans le cadre des volets Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique de ce programme doivent désormais répondre à des obligations en matière de développement durable.

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Maxime Tremblay, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 581 990-7873, [email protected]; ­­Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 73488, Courriel : [email protected]