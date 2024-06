Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec octroie près de 90 000 $ au Festival BleuBleu

QUÉBEC, le 21 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde un montant de 88 000 $ en aide financière au Festival BleuBleu. Cet événement a lieu à Carleton-sur-Mer du 21 au 24 juin.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cet événement met en lumière les lieux culturels et historiques de la ville de Carleton-sur-Mer en proposant une vingtaine de spectacles dans des lieux surprenants et hors norme. Grâce entre autres à ses spectacles et à ses activités, le Festival BleuBleu contribue à faire rayonner le patrimoine et la tradition musicale dans la région.

Citations :

« Le Festival BleuBleu sait se démarquer en offrant à ses visiteuses et visiteurs une expérience toujours originale dans les plus beaux lieux culturels et historiques de la ville. J'encourage tous les Québécois et Québécoises à venir profiter de la programmation diversifiée de cette année. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le patrimoine historique et culturel de Carleton-sur-Mer est un atout indispensable qui charme les visiteuses et visiteurs et les attire dans la région. C'est une grande fierté pour notre gouvernement de soutenir le Festival BleuBleu, qui valorise les lieux les plus anodins et contribue à leur pérennité en stimulant l'attractivité touristique et culturelle de la région. Racontant l'histoire passée et future de la destination, ces lieux prennent vie pendant trois jours festifs qui dynamisent la ville. J'invite chaleureusement les visiteuses et visiteurs à profiter pleinement de leur séjour pour en apprendre davantage sur la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« C'est un honneur de voir l'effervescence de la culture à Carleton-sur-Mer être soutenue par le gouvernement du Québec. Ce sont des événements comme celui-ci qui participent à la croissance touristique et économique de la région. N'hésitez pas à vous lancer à la découverte de la baie des Chaleurs lors de votre séjour dans la région! »

Catherine Blouin, présidente de séance et députée de Bonaventure

Faits saillants :

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 52 000 $ au Festival BleuBleu par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme soutient à hauteur de 36 000 $ le Festival BleuBleu via le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

