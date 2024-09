Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde près de 70 000 $ au Festival celtique de Québec

QUÉBEC, le 6 sept. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 69 000 $ au Festival celtique de Québec, qui se déroule jusqu'au 8 septembre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival celtique de Québec célèbre la culture celte, qui fait partie de notre patrimoine québécois. Lors de ces trois jours de festivités, spectacles, artisans, conférences, ateliers, danses et bien plus encore sont prévus pour divertir les personnes participantes et pour leur faire vivre la culture celtique et québécoise dans toutes ses formes.

Citation :

« Les festivals et les événements qui font briller notre destination sont porteurs de culture, d'histoire et de divertissement. Ceux-ci permettent de séduire les visiteurs et de leur faire découvrir nos régions autrement. J'invite les personnes participantes à profiter des multiples activités proposées lors du Festival celtique de Québec pour découvrir la culture celte tout en prenant le temps de vagabonder dans la région pour se laisser émerveiller par ce qu'elle a de plus beau à offrir. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 39 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie un montant de 30 000 $ en vertu du Programme d'appui aux actions régionales.

