Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde près de 40 000 $ au Raid Bras du Nord

QUÉBEC, le 23 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est fier d'octroyer une aide financière de 39 500 $ au Raid Bras du Nord, qui se déroule à Saint-Raymond du 23 au 25 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, et le député de Portneuf et adjoint gouvernemental de la ministre du Tourisme, M. Vincent Caron, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'événement Raid Bras du Nord, qui célèbre sa 20e édition cette année, promeut le vélo de montagne pour tous les cyclistes, qu'ils soient débutants ou expérimentés. En plus des trois courses de vélo, des spectacles et autres activités familiales sont prévus pour divertir les visiteurs.

Citations

« Nos événements sportifs font partie des rendez-vous qui séduisent année après année les personnes de tous les âges et de tous les horizons et qui les incitent à se déplacer au Québec pour vivre une expérience inoubliable. Lors de leur passage dans la région, les participants peuvent se laisser charmer par sa beauté et ses multiples attraits. J'invite chaleureusement les touristes et la population à assister au Raid Bras du Nord et à prolonger leur séjour pour profiter pleinement de ce que la capitale nationale a à leur offrir. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Raid Bras du Nord est un événement phare qui met en lumière la beauté et la richesse de notre région. En tant que ministre de la Capitale-Nationale, je suis fier de soutenir cette initiative qui promeut le sport et le plein air tout en contribuant de manière importante à l'essor touristique et économique de la MRC de Portneuf. Je félicite les organisateurs pour leur dévouement et leur vision, et je souhaite à tous les participants une expérience inoubliable dans nos magnifiques paysages. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Notre gouvernement se fait toujours un devoir et un plaisir de soutenir les événements qui font la promotion de l'activité physique et du plein air comme le Raid Bras du Nord. Cet événement permet aux gens de tous les âges et de tous les calibres de faire du vélo de montagne dans le cadre d'un événement professionnel et sécuritaire. Je souhaite le meilleur des succès à tous les participants et une fin de semaine incroyable à tous les spectateurs. »

Isabelle Charest, ministre du Sport, du Loisir et du Plein air

« C'est un plaisir de voir notre région briller grâce à des événements comme le Raid Bras du Nord, qui la dynamisent et l'animent durant la saison estivale. Cette compétition permet aux visiteurs de découvrir nos richesses naturelles, mais également l'accueil de la population et les attraits en tout genre qui distinguent la région et la ville de Saint-Raymond. »

Vincent Caron, député de Portneuf et adjoint gouvernemental de la ministre du Tourisme

Faits saillants

Dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, le ministère du Tourisme accorde 19 000 $ au Raid Bras du Nord.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie une aide financière de 16 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales.

Dans le cadre du programme de soutien aux événements sportifs 2024-2025, le ministère de l'Éducation accorde 4 500 $ au Raid Bras du Nord.

