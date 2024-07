Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde près de 235 000 $ au Festival des arts de Saint-Sauveur

QUÉBEC, le 26 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 234 290 $ au Festival des arts de Saint-Sauveur, qui se tient du 24 juillet au 4 août. Cette annonce a été faite aujourd'hui par le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que par la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx.

Le Festival des arts de Saint-Sauveur offre au public l'occasion de découvrir la diversité des pratiques artistiques. Des compagnies de danse prestigieuses, de grands orchestres, des ensembles vocaux ainsi que des chanteuses et chanteurs lyriques de renom du Québec, du Canada et de l'étranger, se produiront sur les différentes scènes de Saint-Sauveur, pour le plus grand plaisir des festivalières et festivaliers.

« Nous sommes fiers de soutenir le Festival des arts de Saint-Sauveur, un événement qui célèbre la diversité et l'excellence des pratiques artistiques. Ce festival offre une vitrine exceptionnelle aux talents du Québec, du Canada. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Les festivals et les événements sont le moment par excellence pour profiter des divertissements, entre amis et en famille. Avec son programme vibrant, le Festival des arts de Saint-Sauveur fait partie de ces expériences uniques proposées aux visiteurs. Félicitations aux promoteurs qui travaillent très fort pour offrir aux festivaliers un événement de qualité leur permettant de se divertir tout en découvrant les attraits touristiques des Laurentides. Voilà une très belle façon de profiter de la saison estivale dans une magnifique région! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Avec son charme et son effervescence culturelle, la région des Laurentides est l'endroit idéal pour découvrir, entre autres, l'univers de la danse et de la musique classique que propose le Festival des arts de Saint-Sauveur. Je remercie le comité organisateur de nous offrir, année après année, un événement de qualité qui sait nous surprendre et je souhaite bon festival à toutes et à tous ! »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et députée de Prévost

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde au Festival une somme de 122 000 $ issue du programme Soutien à la mission 2023-2024. L'organisme a également obtenu une subvention de 24 000 $ provenant du Programme de partenariat territorial des Laurentides.

Le ministère de la Culture et des Communications lui verse une somme de 20 290 $ dans le cadre du programme Mécénat Placements Culture.

