Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde près de 120 000 $ au festival Les Percéides

QUÉBEC, le 19 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 118 000 $ au festival Les Percéides, qui se déroule à Percé jusqu'au 25 août. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Les Percéides sont un prestigieux festival de cinéma qui présente une centaine de films réalisés par des autrices et auteurs renommés, ainsi que par des talents émergents. Le festival comprend également la Grande Rencontre des Arts Médiatiques qui propose de nombreuses œuvres de cinéma expérimental.

Citations

« C'est un réel plaisir pour notre gouvernement de soutenir un festival local qui met en valeur les œuvres cinématographiques du Québec et de la région de la Gaspésie, tout en nous faisant découvrir le cinéma international. C'est l'occasion idéale de se trouver un nouveau film préféré et de profiter d'une belle soirée cinéma en famille ou entre amis. Nous tenons à remercier chaleureusement toute l'équipe du festival pour son dévouement et son travail exceptionnel. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Ce rendez-vous cinématographique convie les amateurs du 7e art à la découverte de nouvelles œuvres et de nouveaux talents d'ici et de l'étranger. Il contribue au tourisme culturel de la région et favorise le rayonnement de notre industrie événementielle. Je souhaite que les festivaliers saisissent cette occasion pour parcourir la magnifique région de la Gaspésie et visiter les attraits touristiques qu'elle propose. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Cela me réjouit de voir le succès que connaît le festival Les Percéides chaque année. Quel bel événement à mettre à son agenda, tant pour les résidents de la Gaspésie que pour tous ceux et celles visitant le coin. »

Stéphane Ste-Croix, député de Gaspé

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde aux Percéides une somme de 90 000 $ provenant du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme lui accorde 28 000 $ grâce à son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

