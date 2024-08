Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 700 000 $ à MUTEK

QUÉBEC, le 20 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 711 550 $ à MUTEK qui se déroule à Montréal jusqu'au 25 août. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pour sa 25e édition, le festival de musiques électroniques et de création numérique MUTEK rassemble, au cœur de la métropole, des artistes nationaux et internationaux. Son programme propose aux visiteuses et aux visiteurs des performances musicales et audiovisuelles audacieuses et innovantes tout en accordant une place de choix aux créatrices et aux créateurs québécois.

Parmi les nombreuses activités présentées, il y a le Forum MUTEK, qui en est à sa 10e édition cette année et qui est un marché international se déroulant sous le thème « Utopie ou Oblivion : Créer des Futurs Technologiques Centrés sur l'Humain•e ». Il y a également le Sommet Future Festivals, qui se déroule en marge de l'ouverture et qui est l'occasion pour les professionnelles et les professionnels de l'industrie des festivals d'échanger sur les nouvelles pratiques et d'imaginer des solutions aux défis communs.

Citations

« Depuis 25 ans, le festival MUTEK ne cesse d'innover pour permettre à des gens inventifs de mettre le développement technologique au service de la création numérique. Je vous invite à participer à cet événement qui propose une foule de performances audiovisuelles audacieuses. C'est un prétexte exceptionnel pour découvrir jusqu'où la technologie peut amener la créativité artistique. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le festival MUTEK contribue à l'image dynamique et avant-gardiste de Montréal. Chaque année, il attire dans le Quartier des spectacles des gens de tous les horizons intéressés par la musique électronique et la création numérique, en plus d'offrir une plateforme pour les artistes d'ici. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le festival MUTEK est sans contredit un événement phare des arts numériques qui, au fil des ans, s'est bâti une réputation enviable à l'international, faisant ainsi rayonner notre destination touristique et le savoir-faire de nos artisans de l'industrie événementielle. C'est avec fierté que notre gouvernement participe au succès de ce rassemblement artistique. Je salue le travail de l'équipe organisatrice qui présente d'année en année aux festivaliers une programmation originale et audacieuse. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 159 600 $ à MUTEK par le biais du programme Soutien à la mission. Aussi, une somme de 72 000 $ est accordée pour le village numérique MUTOPIA dans le cadre du programme Présentation d'œuvres dans l'espace public et dans des lieux atypiques.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 159 600 $ à MUTEK par le biais du programme Soutien à la mission. Aussi, une somme de 72 accordée pour le village numérique MUTOPIA dans le cadre du programme Présentation d'œuvres dans l'espace public et dans des lieux atypiques. Le ministère de la Culture et des Communications accorde une somme totale de 149 950 $ à l'événement, dont 50 000 $ qui découlent du Programme d'appui aux initiatives internationales, volet 2 Invitation, 50 000 $ pour MUTEK Forum 2024 et 49 950 $ pour la 2 e édition de Sommet Future Festivals qui donne le coup d'envoi de MUTEK.

49 950 $ pour la 2 édition de Sommet Future Festivals qui donne le coup d'envoi de MUTEK. Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue de l'événement en accordant une somme de 175 000 $ pour l'édition 2024 provenant du Fonds signature métropole.

Le ministère du Tourisme octroie 155 000 $ au festival MUTEK dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Lien connexe

www.quebec.ca

Réseaux sociaux

Conseil des arts et des lettres du Québec

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

Ministère de la Culture et des Communications

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Facebook X LinkedIn

Ministère du Tourisme

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Sources : Amelia Benattia, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 514 294-2806, [email protected]; Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 418 691-5650; Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 514 248-0160, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]