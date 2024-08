Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 500 000 $ au Festival international de la chanson de Granby

QUÉBEC, le 9 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 506 000 $ au Festival international de la chanson de Granby, qui se déroule jusqu'au 18 août. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival international de la chanson de Granby est un grand concours de musique qui a pour but la découverte et la promotion de la musique francophone. Il accueille des artistes du Québec, du Canada francophone, de la France, de la Suisse et de la Belgique.

Citations

« Je me réjouis que notre gouvernement soutienne ce festival qui contribue à valoriser la musique d'ici, qui encourage la relève chez les artistes de la chanson francophone et qui la fait rayonner. Le Festival international de la musique de Granby a contribué à lancer de nombreuses carrières. Un grand merci à toute l'équipe organisatrice pour son dévouement et son innovation constante. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Festival international de la chanson de Granby qui, à travers un programme riche et diversifié, permet aux artistes de vivre une expérience enrichissante et de présenter le fruit de leur travail. Cet événement participe au rayonnement du Québec comme destination touristique par excellence. Je salue le travail de l'équipe du Festival qui a su organiser un événement de qualité, mettant en lumière tout le dynamisme et le savoir-faire des artisans de nos industries culturelle et événementielle. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je suis fier que notre belle ville de Granby soit l'hôte d'un festival aussi prestigieux, mettant en compétition des artistes de la chanson francophone. J'invite chaleureusement tous les résidents et résidentes de Granby, mais aussi les gens de l'extérieur, à assister en grand nombre à cet événement afin de profiter de musiques de qualité et de découvrir de nouveaux talents. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 250 000 $ au Festival par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère de la Culture et des Communications lui remet une somme de 45 000 $ provenant du programme Appui aux initiatives internationales, volet Invitation.

Le ministère du Tourisme lui octroie 121 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la jeunesse accorde à l'événement 90 000 $ découlant de la mise en œuvre du Plan d'action jeunesse 2021-2024.

Lien connexe

www.quebec.ca

Réseaux sociaux

Ministère de la Culture et des Communications

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

Société de développement des entreprises culturelles

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

Ministère du Tourisme

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Sources : Laurence Gillot, Directrice adjointe, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 819 598-2072, [email protected]; Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 514 248-0160, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Thaïs Martel, Conseillère en communication, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73496, [email protected]