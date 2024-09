Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 45 000 $ aux Correspondances d'Eastman

QUÉBEC, le 6 sept. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 46 000 $ aux Correspondances d'Eastman qui ont lieu jusqu'au 9 septembre. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'édition 2024 des Correspondances d'Eastman, ayant pour thème « Révoltes écologiques, féministes, sociales », constitue un grand événement qui célèbre la littérature et l'univers de la correspondance. Le festival invite le public à découvrir le territoire estrien en offrant, entre autres, des rencontres avec les auteurs et autrices, des ateliers d'écriture, des cafés littéraires et plusieurs autres activités.

« La littérature constitue une part essentielle de la richesse culturelle et artistique du Québec. Les Correspondances d'Eastman contribuent à l'effervescence de notre milieu littéraire : un merveilleux moyen de faire connaître les artistes de cet art et de découvrir la littérature d'ici et d'ailleurs! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le tourisme est un moteur clé de notre économie, et des événements comme Les Correspondances d'Eastman illustrent parfaitement cette dynamique. En mettant à l'honneur la lecture et l'écriture, ce rendez-vous valorise notre culture et fait rayonner la région de l'Estrie et le Québec comme destinations culturelles de choix. Nous sommes fiers de soutenir cet événement qui célèbre le talent de nos auteurs et autrices. Bravo au comité organisateur pour son travail remarquable qui enchante un public conquis! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Eastman est un lieu idéal pour accueillir ce festival enchanteur à l'esprit féérique. Ayant lieu au pied du mont Orford, l'événement promet de captiver les visiteuses et visiteurs ainsi que de créer une ambiance parfaite pour leur permettre de découvrir et d'apprécier la littérature riche et variée de son programme. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie une somme de 35 000 $ aux Correspondances d' Eastman dans le cadre du programme Soutien à la mission - Organismes professionnels de diffusion et de production en littérature et conte.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie une somme de 35 000 $ aux Correspondances d' dans le cadre du programme Soutien à la mission - Organismes professionnels de diffusion et de production en littérature et conte. Le ministère du Tourisme remet 11 000 $ au festival dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

