Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 40 000 $ au Festival des bières de Laval

QUÉBEC, le 12 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 42 000 $ au Festival des bières de Laval, qui se déroule jusqu'au 14 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival des bières de Laval représente une vitrine incontournable pour les produits de microbrasserie et du terroir d'ici. L'événement attire chaque année des participants de tous les horizons venus découvrir le savoir-faire québécois. Entre dégustations, spectacles d'humour et de musique, discussions animées, ateliers et jeux, le festival a tout pour faire plaisir aux personnes de tout âge.

Citations :

« Pour sa huitième édition, le Festival des bières de Laval promet une expérience incroyable à toutes les personnes participantes. La grande variété de bières saura assurément plaire à la population et aux touristes de passage au Québec! J'invite chaleureusement les visiteurs à saisir l'occasion pour découvrir et redécouvrir Laval et à se laisser charmer par les multiples attraits qui animent la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Grâce au Festival des bières de Laval, les visiteurs peuvent découvrir tout un éventail de produits brassicoles et locaux. Quelle belle vitrine pour les producteurs d'ici et notre secteur agroalimentaire! Je souhaite à tous un excellent événement riche en dégustations et en divertissements. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Le Festival des bières de Laval est un incontournable qui dynamise notre ville chaque été. Des milliers de festivaliers viennent y découvrir et y savourer les trésors brassicoles du Québec. Les microbrasseries dynamisent nos régions et, comme gouvernement, nous allons continuer d'alléger leur fardeau administratif pour qu'elles se concentrent sur ce qu'elles font de mieux au monde : de la bière. Bon festival! »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 27 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation verse 15 000 $ dans le cadre du Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région.

