Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 1 M$ au Festival de Lanaudière

QUÉBEC, le 6 juill. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, annoncent aujourd'hui une aide financière de 1 007 330 $ au Festival de Lanaudière, qui a lieu à Joliette jusqu'au 4 août.

Le Festival de Lanaudière offre une programmation mettant en lumière de grands artistes de musique classique venant de chez nous, mais également de l'international. Lors de cet événement, les participants peuvent assister à une multitude de concerts organisés en plein air dans l'amphithéâtre Fernand-Lindsay, dans des lieux agrotouristiques inusités ou encore dans des églises, offrant ainsi une expérience unique.

« Le Festival de Lanaudière offre une programmation variée et riche dans un cadre unique qui séduit aussi bien les novices que les passionnés de musique. Année après année, il attire des musiciens renommés, issus de la scène nationale et internationale, pour captiver le public avec des performances de grande qualité. Je félicite l'organisation pour la création de cet événement remarquable. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« La région de Lanaudière regorge de richesses en tout genre qui participent à en faire une destination touristique de choix! Parmi celles-ci, il y a les événements comme le Festival de Lanaudière, qui favorise le rayonnement de la musique classique et de ses artistes tout en faisant briller le Québec sur la scène nationale et internationale. Quelle fierté pour le gouvernement de soutenir ce grand événement! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival de Lanaudière est un véritable joyau pour le grand Joliette. Cet événement unique contribue non seulement à la vitalité économique de notre région, mais aussi, de façon inestimable, à la valorisation de la culture musicale. J'invite donc la population de tout le Québec à venir nous visiter durant les prochaines semaines. »

François St-Louis, vice-président de la Commission des transports et de l'environnement et député de Joliette

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie une aide financière de 481 500 $ au Festival de Lanaudière dans le cadre du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux. L'organisme a également obtenu une bonification de 155 860 $ couvrant deux exercices financiers provenant du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel.

Le ministère de la Culture et des Communications accorde au Festival une somme de 71 970 $ dans le cadre du programme Mécénat Placements Culture.

Le ministère du Tourisme accorde 298 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

