Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Une aide financière de 230 000$ pour le Festival Innu Nikamu

SEPT-ÎLES, QC, le 1er août 2023 /CNW/ - La députée de Duplessis, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, est heureuse d'annoncer une aide financière de 230 000 $ au Festival Innu Nikamu, qui se déroule à Uashat Mak Mani-utenam jusqu'au 6 août.

Cette annonce a été faite au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière.

La 39e édition de ce festival, l'un des plus grands de musique autochtone en Amérique du Nord, est une occasion de découvrir le patrimoine et les traditions des Premières Nations.

Citations :

« Le Festival Innu Nikamu est un incontournable dans la région. Cet événement formidable, où la musique et la culture innues sont à l'honneur, sera très certainement une réussite encore cette année. Je suis très heureuse de l'annonce d'aujourd'hui, qui contribuera à son rayonnement. J'invite d'ailleurs toute la population à venir célébrer en grand nombre! »

Kateri Champagne Jourdain, députée de Duplessis, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Parallèlement à la promotion de nos festivals et événements, le tourisme autochtone est l'une des priorités de notre gouvernement. En plus de répondre aux attentes de visiteurs à la recherche d'expériences responsables, authentiques et tournées vers les communautés, le Festival Innu Nikamu stimule la vitalité économique, culturelle et sociale de Sept-Îles et de la Côte-Nord. En permettant aux Innus de valoriser leur culture auprès des autres nations autochtones du Québec, et en conviant tout le monde à y participer, ce rassemblement favorise le rapprochement entre tous les Québécois, peu importe leurs origines, par l'entremise de ces liants universels que sont la musique et les arts de la scène. Notre gouvernement est donc très fier de soutenir cet événement majeur et de contribuer à sa pérennité. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival Innu Nikamu est né d'une volonté de créer un lieu de rencontre pour le peuple innu nord-côtier. Il est devenu un réel reflet du dynamisme culturel de la communauté d'Uashat Mak Mani-utenam, au point où il s'inscrit maintenant parmi les plus importants festivals de musique et d'art autochtones en Amérique du Nord. Ce rassemblement annuel est une belle occasion pour la population de découvrir ou redécouvrir cette richesse culturelle dans ses formes traditionnelles et contemporaines. Je me réjouis du soutien gouvernemental accordé à cette grande fête. Je souhaite à tous les participants un bon festival! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Le Festival Innu Nikamu, synonyme de fête avec ses activités pour un public de tout âge, est une occasion de partager et de découvrir tout un horizon culturel. Il offre un programme riche et diversifié rassemblant des artistes allochtones et autochtones, tels que Florent Vollant et Richard Séguin. Il permet de découvrir la communauté d'Uashat Mak Mani-utenam et de tisser des liens entre les membres des nations autochtones et des gens venus de partout grâce à son rayonnement. Je suis donc très heureux que le gouvernement du Québec soit partenaire de l'événement d'année en année. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 100 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie aux promoteurs un montant de 80 000 $ issu du programme d'Aide aux événements culturels.

Le Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit accorde un montant de 50 000 $ par le biais de son programme Projets ponctuels autochtones.

