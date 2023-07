Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde près de 445 000 $ au Festival en chanson de Petite-Vallée

QUÉBEC, le 28 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 444 442 $ à Village en chanson de Petite-Vallée, organisateur du Festival en chanson de Petite-Vallée, qui se déroule jusqu'au 5 août.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival célèbre cette année son 40e anniversaire. Il offre aux artistes de la chanson francophone et au public une occasion de se rencontrer à travers un programme riche et varié. Grâce à sa notoriété, gagnée au fil des éditions, ce festival contribue au rayonnement de talents émergents, tout en leur permettant de perfectionner leur art auprès des artistes passeuses et passeurs. Cette fonction d'artiste passeur sera assurée cette année par MM. Richard Séguin et Florent Volant.

« C'est merveilleux de souligner la longévité d'un événement comme le Festival en chanson de Petite-Vallée. Ce dernier est devenu un vecteur de création et de promotion de la chanson francophone au Québec et à l'international, ainsi qu'une occasion de découvrir des artistes de la relève. Il a réussi à gagner le cœur du public local, des visiteuses, des visiteurs et de la communauté artistique québécoise. Je remercie et je salue l'organisation, les personnes participantes et les bénévoles qui partagent leur passion contagieuse avec le public depuis 40 ans. Vous contribuez à faire rayonner la culture québécoise. Je souhaite à tous les festivaliers et festivalières, qui participeront à cette édition bien spéciale, un excellent festival! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Pour une 40e édition, le Festival en chanson de Petite-Vallée convie la population à découvrir de nouveaux talents d'ici et à se laisser charmer par ceux qui sont déjà bien établis, mais qui ne cessent de surprendre et d'amener le public plus loin. Je suis fière que notre gouvernement soutienne ce rassemblement qui contribue au tourisme culturel de notre destination et qui met en valeur la magnifique région de la Gaspésie. Je souhaite que les visiteurs saisissent cette occasion unique de vivre des moments artistiques forts en émotion, tout en profitant des attraits et des saveurs de la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde au Festival une somme de 208 602 $ issue du programme Soutien à la mission - Diffuseurs spécialisés et pluridisciplinaires. L'organisme a également reçu une bonification de 66 840 $ couvrant 2 années financières et provenant du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel.

