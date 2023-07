Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 310 000 $ au Festival international du Domaine Forget

QUÉBEC, le 15 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 311 388 $ au Domaine Forget de Charlevoix, organisateur du Festival international du Domaine Forget, qui se déroule à Saint-Irénée jusqu'au 19 août.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cette 45e édition du Festival international du Domaine Forget propose une soixantaine d'activités présentées tout au long de l'été dans la belle région de Charlevoix. Parmi elles, les concerts en salle et ceux de l'Académie, les cours de maître publics et les événements à l'église mettent en vedette quelques-uns des plus grands noms de la musique classique du Québec et du monde. Sous le signe de l'ouverture et de la découverte, le festival sera lancé avec le spectacle Le Voyageur, rendant hommage à Gilles Vigneault.

Citations

« Le Festival international du Domaine Forget est un fleuron parmi les événements d'envergure au Québec qui, chaque été, présente au public un programme éclectique et fort d'une offre exceptionnelle. Je tiens également à rappeler que le Domaine Forget, c'est d'abord une institution d'enseignement reconnue à travers le monde pour la qualité de son travail auprès des jeunes musiciens et danseurs de la relève. Il est considéré comme l'une des plus importantes académies estivales au Canada. Il faut en être fiers. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Le Festival international du Domaine Forget contribue à la renommée du Québec comme destination touristique de choix. Je me réjouis de l'aide accordée par notre gouvernement à cet événement, qui permet aux citoyens et aux visiteurs de savourer pleinement les plaisirs de la musique classique et de la danse. Je félicite l'équipe organisatrice qui a sur mettre sur pied un programme qui fait briller le talent des musiciens d'ici et d'ailleurs qui s'y produisent et qui met en lumière notre industrie événementielle. Voilà l'occasion idéale de passer du bon temps en compagnie de ses proches tout en profitant des attraits touristiques de la magnifique région de Charlevoix et de l'accueil chaleureux de ses habitants! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

À sa 45e édition, le Festival international du Domaine Forget n'a plus besoin de présentation. Au fil du temps, il est devenu une véritable tradition charlevoisienne. Il ouvre les portes de notre belle région aux visiteurs et contribue largement à son dynamisme économique. Je suis persuadé qu'encore une fois, les visiteurs vivront une expérience sans pareil en y participant. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix - Côte-de-Beaupré

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre Mathieu Lacombe , octroie la somme de 153 888 $ par le biais du programme de Soutien à la mission - Diffuseurs et événements nationaux et internationaux . De plus, une bonification de 96 500 $ couvrant deux années financières est accordée dans le cadre du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel .

des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre , octroie la somme de 153 888 $ par le biais du programme de . De plus, une bonification de 96 500 $ couvrant deux années financières est accordée dans le cadre du . Le ministère du Tourisme accorde une aide de 61 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Liens connexes

Réseaux sociaux

