Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 135 000 $ au Carrefour mondial de l'accordéon

QUÉBEC, le 15 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 136 000 $ au Carrefour mondial de l'accordéon, qui se déroulera du 1er au 3 septembre.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis sa création en 1989, le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny s'est donné comme mission de sensibiliser le grand public à l'accordéon et à sa pratique musicale. Chaque année, il renouvelle et bonifie la programmation de son événement. Il donne rendez-vous à des accordéonistes des quatre coins du monde afin de faire découvrir toutes les facettes de cet instrument qui a une place unique dans la culture québécoise. Pour sa 34e édition, le carrefour propose un programme riche d'une trentaine d'activités mettant de l'avant le talent de près de 80 musiciens du Québec, du Canada et de 8 pays.

« Le Carrefour mondial de l'accordéon propose un tour du monde sur les ailes du vaste répertoire de cet instrument exceptionnel. Dans un mélange de modernité, de tradition et d'audace, cet événement vous invite à explorer toutes ses possibilités artistiques et créatives grâce aux prestations d'artistes talentueux. Je tiens à féliciter les organisateurs du Carrefour ainsi que les artistes et les musiciens, d'ici et d'ailleurs, qui s'y produisent. Vous participez tous au rayonnement du patrimoine culturel québécois à travers le monde et vous permettez aux visiteurs de vibrer à l'unisson. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Le gouvernement du Québec est toujours heureux d'apporter son soutien aux initiatives qui, en plus de dynamiser nos régions, font briller le talent et l'inspiration des Québécois. Le Carrefour mondial de l'accordéon fait cela à merveille, en invitant les festivaliers et les musiciens à partager leur passion pour la musique, et plus encore pour l'accordéon. Je souhaite que les participants profitent de leur séjour pour sillonner les routes de la magnifique région de la Chaudière-Appalaches et apprécier les charmes de Montmagny. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je me réjouis du soutien que le gouvernement apporte à ce festival unique qui accueille les meilleurs accordéonistes d'ici et de l'étranger qui sont venus nous éblouir par leur talent. Ce rendez-vous musical accueille des milliers de participants et contribue au rayonnement de la municipalité de Montmagny. Par ailleurs, j'encourage les visiteurs à prolonger leur séjour pour se laisser charmer par les nombreux attraits touristiques et culturels de la région. »

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud, président de séance

Faits saillants

Le ministère de la Culture et des Communications accorde une aide de financière de 315 000 $, pour trois ans, en vertu du programme Autres interventions particulières en culture et en communications, soit 105 000 $ pour l'édition de 2023.

Le ministère du Tourisme accorde 31 000 $ dans le cadre du programme Aide financières aux festivals et aux événements touristiques.

