Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 100 000 $ au Festival Mémoire et Racines

QUÉBEC, le 26 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 102 000 $ au Festival Mémoire et Racines, qui se déroule à Joliette jusqu'au 30 juillet.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis près de 30 ans, le Festival joue un rôle majeur dans le développement des arts traditionnels, non seulement dans la région de Lanaudière, mais également dans tout le Québec. Il contribue à garder vivantes les expressions artistiques du patrimoine québécois.

« Je me réjouis du soutien que le gouvernement apporte au Festival Mémoire et Racines. Ce rendez-vous est un incontournable pour les amoureuses et amoureux de musique traditionnelle, du conte et de la danse. Il joue un grand rôle dans la mise en valeur et au rayonnement d'artistes, d'artisanes et d'artisans qui nous font découvrir le patrimoine vivant québécois dans toutes ses déclinaisons et qui nous rendent fières et fiers de notre culture. J'invite tous les Québécois et Québécoises à participer aux nombreuses activités du Festival qui contribue à préserver cet héritage inestimable. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Notre gouvernement est fier d'appuyer le Festival Mémoire et Racines, qui assure la pérennité du patrimoine vivant et la transmission des savoir-faire. Cet événement unique met en valeur la culture québécoise et dynamise l'offre touristique de la belle région de Lanaudière. De nombreuses activités attendent les participants tout au long de la fin de semaine. Je les invite à prolonger leur séjour dans les environs pour découvrir ses multiples attraits et apprécier sa beauté. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival Mémoire et Racines est une référence et une véritable institution au Québec. Depuis bientôt 30 ans, cet événement musical rayonne et fait rayonner notre ''Grand Joliette'' aux quatre coins du monde. Bravo et félicitations à cette magnifique organisation. Longue vie à ''notre'' FMR! »

François St-Louis, député de Joliette

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde au Festival une somme de 45 000 $ issue du programme Soutien à la mission - Diffuseurs spécialisés et pluridisciplinaires. L'organisme a également reçu une bonification de 25 000 $ couvrant 2 années financières et provenant du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel.

Le ministère du Tourisme verse 32 000 $ à l'événement grâce à son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

