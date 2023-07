Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 64 000 $ au festival Sherblues & Folk

QUÉBEC, le 4 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 64 000 $ au festival Sherblues & Folk, qui a lieu à Sherbrooke jusqu'au 8 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Pendant quatre jours, des artistes québécois et internationaux offriront une cinquantaine de spectacles aux milliers de festivaliers dans une ambiance festive. Voilà une occasion unique de se divertir en famille ou entre amis et de faire de belles découvertes musicales.

Citations :

« Depuis 15 ans, Sherblues & Folk met en lumière le patrimoine culturel et événementiel du Québec à travers son programme riche et varié. Cet événement contribue à l'essor de notre industrie touristique et fait rayonner nos talentueux musiciens. Bravo aux organisateurs qui ont su, année après année, faire de Sherbrooke une destination de choix en offrant aux festivaliers des spectacles inoubliables. Je vous invite à venir nombreux faire la fête et à profiter des installations de plein air de la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Grâce à ces festivals et événements inédits, la région de l'Estrie est devenue une destination prisée de milliers de touristes, ce qui dynamise l'économie locale et fait rayonner le talent de nos artisans. Je me réjouis du soutien accordé par le gouvernement à ce festival qui permet à de nombreuses familles de vivre des moments inoubliables. Je vous invite à réserver un accueil chaleureux aux festivaliers qui visiteront notre belle région. Bon festival! »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

