Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 64 000 $ au Festival Haïti en folie

QUÉBEC, le 24 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 64 000 $ à Haïti en folie, qui a lieu à Montréal jusqu'au 30 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis 2007, Haïti en folie met en lumière la culture de ce pays dans toute sa diversité à travers le cinéma, la danse, la musique, le théâtre et la gastronomie. Pour cette édition, plusieurs artistes haïtiens, mais aussi d'autres communautés, promettent d'en mettre plein la vue aux festivaliers.

Citation :

« Les événements permettent à notre destination de se distinguer grâce à une offre culturelle et touristique de qualité. Ils dynamisent notre industrie événementielle et stimulent l'économie de nos régions. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir Haïti en folie, une initiative qui favorise la diversité. Bravo à l'équipe organisatrice, qui réussira avec brio cette 16e édition! Je souhaite que les festivaliers viennent y découvrir en grand nombre la culture haïtienne et qu'ils en profitent pour visiter les attraits de Montréal. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

