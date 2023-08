Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 530 000 $ au festival ÎLESONIQ

QUÉBEC, le 11 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 530 000 $ au festival ÎLESONIQ , qui se déroule à Montréal jusqu'au 13 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Ce rassemblement de la musique électronique, parmi les plus grands au Québec, accueille chaque année des dizaines de DJ d'ici et d'ailleurs sur le site du parc Jean-Drapeau.

Citations :

« Je suis heureuse que notre gouvernement accorde son soutien au festival ÎLESONIQ, qui met en lumière le talent des artistes émergents. Depuis huit ans, il accueille de nombreux visiteurs venus passer de merveilleux moments dans une ambiance festive. Félicitations à l'équipe organisatrice, qui a travaillé avec acharnement pour faire de cette édition une réussite! J'invite le public à venir s'amuser et profiter des activités proposées et du centre-ville de la métropole. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La réputation d'excellence de la scène festivalière montréalaise n'est plus à faire, et c'est avec des événements comme ÎLESONIQ que l'on continue de reconnaître le dynamisme de la métropole en la matière. À chaque édition, ce festival d'envergure fait rayonner Montréal avec ses nombreux artistes internationaux et les milliers de visiteurs qui se rendent au parc Jean-Drapeau pour célébrer et apprécier la musique électronique. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 450 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques .

. Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue du festival ÎLESONIQ à hauteur de 80 000 $ par l'entremise du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole .

