Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 527 000 $ au Festif! de Baie-Saint-Paul

QUÉBEC, le 19 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 527 000 $ au Festif! de Baie-Saint-Paul, qui se déroule jusqu'au 23 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festif! de Baie-Saint-Paul est devenu, au fil des ans, un événement incontournable au Québec. Depuis sa première édition en 2010, il ne cesse de gagner en popularité, attirant chaque année un nombre croissant de participants. Pour cette 14e édition, 95 artistes et environ 110 spectacles sont au programme, dont une cinquantaine sont à accès gratuit.

Citations

« Le Festif! de Baie-Saint-Paul accueille chaque été des milliers de festivaliers venus de partout pour profiter des expériences uniques qui font sa renommée. Le soutien accordé par le gouvernement du Québec à ce rassemblement dynamise l'économie de la région et met en valeur le talent de nos artisans de l'industrie événementielle. J'invite les visiteurs à profiter des moments inoubliables que leur propose Le Festif! de Baie-Saint-Paul et à sillonner la région de Charlevoix pour découvrir les beautés de ses paysages et sa gastronomie. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festif! est un événement culturel à grand déploiement qui permet à des artistes d'ici de se produire dans les paysages inspirants de la magnifique région de Charlevoix. Le Festif! offre aux visiteurs, qui viennent toujours plus nombreux chaque année, des moments artistiques inoubliables d'une audace surprenante. Je salue le travail exceptionnel de l'organisation de cet événement, qui a bâti un festival électrisant qui anime les rues de la belle ville de Baie-Saint-Paul d'une ambiance festive. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Le Festif! de Baie-Saint-Paul est un incontournable des festivals musicaux au Québec. Cette généreuse contribution témoigne de l'importance que notre gouvernement accorde à la réussite des événements culturels en région. Grâce à ce soutien, Le Festif! obtiendra les leviers nécessaires pour offrir une expérience inoubliable à son public et continuer à faire rayonner la belle région de Charlevoix. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire au ministre de la Justice

Faits saillants

Le ministère du Tourisme accorde 207 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie un montant de 170 000 $ issu du programme Aide aux événements culturels.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie 150 000 $ dans le cadre du programme d'appui aux actions régionales.

